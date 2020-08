El preparador físico de Pella dio negativo y el argentino volvió a entrenar

Guido Pella no pudo participar del Masters 1000 de Cincinnati luego de que Juan Manuel Galván, su preparador físico, diera positivo al primer test de coronavirus. El argentino se encuentra en cuarentena desde hace varios días, pero en la tarde de ayer soltó una noticia que generó un escándalo en la burbuja de Nueva York.

A través de su cuenta de Instagram, el bahiense afirmó que Galván dio negativo al test y que parece que nunca tuvo el virus: “Una semana encerrado sin información del torneo y de la ATP. Di mi quinto negativo, tanto como Hugo Dellien (otro tenista que fue excluido) y José Acasuso (su entrenador), y ayer a la tarde lo testearon a mi preparador físico y dio negativo. Imagínense cómo me desperté, con las sensaciones.

No sé lo que va a pasar ahora y quien se va a hacer cargo. Quería contarles para que sepan que Juan es negativo y que al parecer nunca tuvo el virus”, aseguró.

Pella tuvo el apoyo de grandes figuras del certamen, como Novak Djokovic, Daniil Medvedev y hasta el propio Diego Schwartzman, quien ayer quedó eliminado en Cincinnati tras perder ante Opelka. Además, el argentino criticó el accionar de la ATP: “Hoy recibí un llamado del departamento de salud de Nueva York diciendo que no voy a poder salir de la habitación hasta el 31. Quiero creer que eso fue un error. Mi preparador físico recibió hace bastante tiempo el resultado, pero no sé qué va a pasar. Creo realmente que acá hubo un grave error de parte de alguien y ojalá que me puedan dar las explicaciones porque lo que pasé esta semana fue muy difícil”, finalizó.

Luego del escándalo, la ATP le permitió al bahiense volver a entrenar, aunque con una gran cantidad de protocolos de seguridad. Esto es un paso importante para el tenista, teniendo en cuenta que el 31 de agosto comenzará el US Open, y podrá iniciar con la puesta a punto.