El presente del equipo albiazul bajo la lupa del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

Y bueno, era hora que de Gimnasia alguna vez ligara algo más. En partidos seguidos ligó: el gol en contra de Talleres, que le permitió llevarse tres puntos que no merecía, y el sábado llegó un pase hacia atrás mal hecho que Saravia lo convirtió en gol. O acaso el eterno rival de la ciudad no ganó en el minuto 93 y otro en el minuto 94 y terminó llevándose seis puntos en dos partidos que no merecía. O acaso River no merecía empatar y perdió puntos. O, por ejemplo, Boca no merecía ganar y ganó. Bueno ahora le está tocando al lobaje. Yo, lo que vengo anotando desde el desempate ante Colón. El Lobo demostró ser un equipo unido, un grupo consolidado con energía positiva. Y estoy convencido de que, más que la suerte, es el destino, Dios y los planetas que, cuando uno tiene energía positiva, todos tiran para el mismo lado y las cosas salen mejor . Sí o sí. En Avellaneda vi un Gimnasia luchador y metedor, aunque en algunos momentos fue superado y hasta se puede decir que cuando iba perdiendo fue peloteado. Su Arquero fue figura, pero ojo eh, que también vi un tripero muy intenso, que corrió mucho y recién después de la expulsión pudo marcar una superioridad. Algunos jugadores tuvieron buenos rendimientos: Saravia es uno y no por el gol, sino que anuló a quien debería anular estratégicamente. El Pata Castro, que cuando Gimnasia se quedó con uno más fue el dueño del partido. Domínguez, cuando suele pasar desapercibido al quedarse y tener espacios, es cuando marca la diferencia. Yo creo que Colman le va a dar muchos goles al club. No sé si la palabra es que mereció ganar, creo que no mereció perder. Aprovechó su oportunidad, la expulsión y, vuelvo a repetir, que noto un grupo muy unido. Eso siempre marca la diferencia para bien.