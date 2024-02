“Quedarme en Gimnasia fue lo correcto”

Luego de la victoria de Gimnasia contra Independiente, Rodrigo Saravia habló con el Clásico durante la jornada del domingo acerca del presente del uruguayo que, después de un gran segundo semestre del 2023 y lograr el objetivo de la permanencia, estuvo a punto de irse a Rusia, pero decidió quedarse en el Tripero. Así, el sábado, fue una de las figuras albiazules en el Libertadores de América, donde además tuvo la chance de tener su debut en las redes del fútbol argentino. De todo esto y mucho más, Cachete decidió hablar con este medio.

—Tuviste la oportunidad de convertir tu primer gol en el fútbol argentina y además sirvió para la victoria, ¿qué se te cruzó por la cabeza al momento de definir?

—Enseguida que hago el gol, lo que se me cruzó por la cabeza fue mi familia, en especial mi hermano, que le descubrieron una lesión de espalda y anda con ese inconveniente ahí, que hace 1 mes o más que no puede entrenar ni siquiera hacer bici y enseguida se me cruzo él por la cabeza porque sé lo que lucha, lo que se entrenó en las vacaciones para llegar en forma y jugar y justo le pasa esto. Por eso la dedicatoria señalándome el tatuaje en el brazo que dice Facundo.

—¿Cómo fueron los días previos a Independiente tras el golpe en el Bosque? ¿Dónde estuvo la clave para el regreso a la victoria?

—La clave fue procesar rápido la derrota y pasar página, ya que enseguida y por suerte teníamos revancha y bueno así fue. Tuvimos revancha y pudimos llevarnos los 3 puntos. Creo que la victoria estuvo en la unión y la entrega del grupo que no para de correr, que se hace un equipo molesto para cualquiera y que siempre deja todo.

—Le ganaron a dos equipos que comenzaron muy bien el año como Talleres e Independiente y de visitante, ¿es el envión anímico que necesita el grupo para esta Copa de la Liga?

—Sin dudas que es un envión anímico, pero hay que seguir. Si hay algo que aprendí del futbol argentino es que no podes creerte el mejor por ganarles a dos buenos equipos y de los más duros que hay en la liga. Todos los rivales son duros y luego pasa lo que pasó con Independiente Rivadavia en el Bosque, un equipo que ascendió para este año nos dio una cachetada y nos corrigió enseguida, entonces creo que hay que seguir por esta línea de la humildad y el tratar de siempre dejar todo que sin dudas al final da sus frutos.

—¿Cómo es la relación entre los uruguayos del plantel, que se sumaron todos en poco tiempo? ¿Cómo viste la adaptación de Rodríguez y Pintado?

—Nos llevamos muy bien, sobre todo porque somos uruguayos y siempre está el compartir un mate y con eso vienen las charlas y demás. Creo que se adaptaron muy bien, Yona Rodríguez creo que está un cambio físico por debajo, ya que venía entrenando solo hace como un mes y, quieras o no, la intensidad y lo que demanda el fútbol argentino es muy distinto al uruguayo y más si venís sin entrenar o entrenando solo. A Juan Pintado lo vi muy bien y con mucha confianza en estos partidos, eso es bueno tanto para él como para el equipo.

-—Se habló mucho de un posible ­traspaso a Rusia, pero decidiste quedarte en Gimnasia, ¿cómo fue esa decisión?

—Lo de Rusia fue más una decisión personal que otra cosa. Creo que en lo económico era una muy linda oferta y en principio pensé un poco en eso, ya que vengo de una familia muy humilde y que más de niño a veces había para comer y a veces no, entonces uno lo que piensa enseguida es en ayudar a la familia, por eso en un principio pensé en ir. Luego, con el paso de los días fui bajando un poco la pelota y me di cuenta de que habían otros factores que no me convencían del todo: la guerra, que era fronterizo con Ucrania, la familia demasiado lejos y que mi novia, que es mi compañera, podía ir 3 meses y luego tenía que volver como 1 o 2 meses para poder ir de nuevo. Entonces decidí quedarme en Gimnasia y sin dudas fue lo correcto, porque el amor que me dan acá tanto compañeros, personas que trabajan en el club y la hinchada es sin dudas lo más lindo y lo que vale, hace mucho no me sentía así en un club. Por eso la decisión.

—¿Qué planes hay para el futuro teniendo en cuenta que el Lobo tiene opción de compra por tu pase?

—Por ahora no tengo nada pensado, sí obvio uno sueña con ir a jugar a las mejores ligas y poder defender a tu país. Pero para eso hay que estar concentrado en el hoy y el hoy es el lobo, dar lo mejor de mí, poder dejar a este club en lo más alto y a mitad de año la preferencia la tiene Gimnasia. Si hace uso de la compra, bienvenido sea y, si no, se verá, pero por ahora mi mente está acá y estoy muy feliz.