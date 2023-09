El presidente del PSG le contestó a Messi

Llegó la respuesta del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, que explicó por qué Messi no tuvo reconocimiento tras consagrarse con Argentina en la Copa del Mundo de 2022.

Todo comenzó cuando Lionel deslizó una frase que no pasó desapercibida. En una entrevista para Olga y junto a Migue Granados, el capitán argentino habló de su paso por el conjunto parísino y de que las cosas no salieron como esperaba. Sin embargo, también reconoció que le tocó ser campeón del mundo en ese club. Luego de eso, apuntó: "Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento de los 25 jugadores, pero no pasa nada".

La declaración llegó hasta el mandamás del PSG, que salió a aclarar lo sucedido. Al-Khelaifi dijo: "Fuera se habla mucho, no sé qué hizo o qué no dijo. Como todos vieron incluso publicamos un video, felicitamos a Messi en los entrenamientos, y también en privado, pero, con todo respeto, somos un club francés".

Además, sostuvo que era delicado hacer una fiesta en el estadio y que no querían hacer un reconocimiento muy grande por respeto "al país que derrotó, a sus compañeros franceses en el equipo y a nuestros seguidores".