El PSG, puntero en Francia tras ganarle con lo justo a Angers

En el contexto de otra jornada plagada de partidos y goles, el París Saint Germain de Mauricio Pochettino realizó una visita de riesgo al estadio Stade Jean-Bouin, donde se encontró frente a frente con el sorprendente Angers y lo derrotó por la mínima diferencia.



Con este resultado, el equipo del argentino se quedó con la primera posición del torneo francés. Es que, pese a perfilarse como uno de los protagonistas de la lucha por no descender, Angers llegó a este duelo edificando una muy interesante campaña, colocándose en la parte superior de la tabla y soñando con objetivos grandes.



En medio de ese panorama, los de Pochettino no tuvieron una primera parte con grandes luces. Tal es así que no pudieron doblegar la resistencia de los anfitriones. Como consecuencia de ello, el descanso llegó con un empate sin goles.



Igualmente, cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate, Layvin Kurzawa apareció a los 25 minutos de la etapa complementaria para decretar el 1-0, que sería definitivo y que le serviría a PSG para llegar a lo más alto.

Inglaterra: otra derrota del Leeds de Bielsa y van…

Después de la derrota frente al Tottenham en la última jornada de la Premier y la humillante eliminación en la FA Cup frente a un equipo de la cuarta categoría, el Leeds de Marcelo Bielsa sigue sin reaccionar y este sábado perdió en casa por 1-0 frente a un Brighton que lucha por no descender.



El jugador francoargentino Neal Maupay fue el autor del importante gol del triunfo que permite al club del sur de Inglaterra alejarse de la zona de descenso, ocupando ahora la 16ª posición con 17 puntos, cinco más que el Fulham, primer equipo en posición de bajar al Championship.



El Leeds, por su parte, se queda con 23 puntos en decimosegunda posición, aunque podría perder alguna plaza en función de los resultados de esta 19ª fecha del campeonato inglés.

Italia: ganó Bologna



En el contexto de la continuidad de la Serie A de Italia, Bologna superó 1 a 0 al Hellas Verona, al tiempo que Sampdoria superó 2 a 1 al Udinese y el Torino igualó 0 a 0 con el Spezia.



En tanto, hoy se medirán Inter contra Juventus, y en el caso de que el equipo milanés se quede con la victoria saltará a la cima del torneo, ya que el puntero Milan recién jugará mañana.