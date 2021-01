Estudiantes y Gimnasia se tiran a la pileta

La segunda quincena del mes de enero, históricamente denominada temporada alta para el verano argentino, arrancó con mucha expectativa en Estudiantes y Gimnasia. Como suele ocurrir en la temporada estival, se incrementan las actividades en los clubes por las piletas y las prácticas recreativas al aire libre.



Un poco por el clima y otro poco por los recaudos que los platenses toman por la pandemia, ya que la vacuna todavía no llegó a gran parte de la población, en las piletas del Pincha y del Lobo se viene desarrollando una temporada más tranquila de lo habitual.



En diciembre, cuando se logró la habilitación y la apertura de los predios, se habían fijado normas y pautas de convivencia para garantizar el distanciamiento entre las personas y evitar masivos contactos dentro y fuera del agua.



En Estudiantes, por ejemplo, se estima que la segunda quincena llegará con una mayor cantidad de socios concurriendo al predio, conforme viene ocurriendo en todos los eneros.



Hasta el momento, en los primeros quince días del primer mes del año, el promedio de visitante osciló las 150 personas, mientras que en años anteriores hubo días en los cuales más de 1.500 socios y visitantes llegaban al predio para pasar el día.



Si bien en Gimnasia se registró algo parecido, la actividad en el estadio de Bosque se incrementó mucho los sábados y los domingos, y al estar las estructuras no tan espaciadas como ocurre en el Country de Estudiantes, a simple vista concurrió un poco más de gente a la pileta.



En el Lobo, por ejemplo, está a disposición un sector de mesas al costado de la pileta principal del predio del estadio, y también están los jardines alrededor de la pileta para los más pequeños.



Según comentó Martín Pujol, responsable de deportes y la colonia de Gimnasia, se incrementaron las consultas por los horarios y la disponibilidad para las actividades en el predio del Bosque entre el jueves y el viernes, lo que hace suponer que la segunda quincena arrancará con una mayor convocatoria en el Lobo.



Allí, la pileta para los socios y aquellos que no son socios y quieran acercarse a nadar estará abierta de martes a viernes de 13 y 19 y los sábados y domingo de 13 a 20. En tanto, los horarios de la colonia que también se desarrolla en el predio de 60 y 118 es de 8.30 a 12.30 y de 13.30 a 17.30.