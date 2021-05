El Superclásico del domingo, un partido decisivo

En un escenario autoinflingido tras las declaraciones de Javier García y Franco Soldano en Paraná, horas después llegó la derrota contra el Santos y más complicaciones donde no debía haberlas, luego de un inicio con dos victorias consecutivas en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y el próximo domingo toca River, ahora sí con necesidades y urgencias reales, en un duelo a todo o nada.



Con un Miguel Russo “muy nervioso” según observan en el club, y expulsado durante el último encuentro, solamente Mariano Herrón hizo declaraciones en la conferencia de Conmebol. Otorgar el día libre para tratar de recargar energías, resetear y empezar de nuevo fue la decisión del cuerpo técnico que se tomó pasada la medianoche y no cayó para nada bien en el Consejo de Fútbol.



El nuevo tropiezo copero, esta vez frente al Santos, pegó así de fuerte y dejó al conjunto de La Ribera con nuevas obligaciones: tener que ganarles a Barcelona y The Strongest en la Bombonera para pasar de ronda.



Pero en el medio también River, una obligación en sí misma para este Boca. Porque el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga vale mucho más que el boleto a la semifinal de una competencia local, significa la ratificación y confirmación de los triunfos indirectos frente al clásico rival en la Superliga y en la Copa Diego Maradona, un título arrebatado en la última fecha y otro por el que Marcelo Gallardo dio señales de mucho interés al jugársela con titulares en medio de instancias finales de la Libertadores pasada.



Difícilmente una eliminación en la Copa de la Liga termine inmediatamente con el ciclo del actual entrenador, pero sí dejará todo muy atado a la Libertadores.

Esteban Andrada regresa al país



Luego de ocho días de aislamiento en el hotel de Guayaquil donde Boca se concentró antes de jugar contra Barcelona por la Copa Libertadores, Esteban Andrada regresará al país en el cierre de esta edición. Los resultados de los testeos de coronavirus del arquero Xeneize ­arrojaron negativo y finalmente el mendocino retornará en un vuelo de línea junto a Daniel Ponczosznik, médico del club que lo acompañó en los últimos días.