El Tottenham del Cuti Romero se subió a la cima

En la Premier League, el Tottenham Hotspur se prende en la pelea a base de triunfos. El elenco donde pertenece el campeón mundial, Cristian “Cuti” Romero, venció ayer a Luton por 1 a 0 y quedó en lo más alto de la tabla de posiciones al cabo de ocho fechas disputadas.

El gol del partido, jugado en el estadio Kenilworth Road, el escenario más pequeño de la Premier (10.500 espectadores), lo marcó el neerlandés Micky Can de Vewna los 52 minutos.

Un triunfo clave en la ilusión de los Spurs, que en su historia suman dos títulos ligueros cuando la Premier todavía no era la Premier (1951 y 1961), una FA Cup en 1991, una Copa de la Liga en 2008. Tal vez sobrevuele en la memoria colectiva la final de la Champions 2019, aunque esa es harina de otro costal.

Con estos tres puntos serán líderes hasta hoy, donde esperarán por el resultado del Manchester City de Pep Guardiola y Julián Álvarez, su principal perseguidor.

El Atlético Madrid busca seguir de racha

El equipo que conduce Diego “Cholo” Simeone se enfrentará a la Real Sociedad con el afán de cosechar su quinta victoria consecutiva en la Liga Española desde las 11:15.

En el Atlético de Madrid, el nombre de Ángel Correa no apareció en la lista y se confirmó que, por haberse resentido de una lesión en la rodilla, Simeone no lo citó y dio detalles respecto de la lesión del ex San Lorenzo.

Por esa razón, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tampoco lo incluyó en la lista de convocados de cara al próximo duelo por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El Aleti buscará recortar distancias sobre el Real Madrid, quien lidera con 24 puntos sobre los 16 del Albirrojo, que tiene dos partidos menos en su haber.