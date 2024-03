El triunfo albirrojo en la lupa del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

Estudiantes terminó ganando de visitante en Mendoza. El primer tiempo, por dos goles a cero, mientras que en el complemento le costó un poco más. Y realmente fue justo porque, además de estas dos conversiones, tuvo como mínimo tres más como para irse con un 3 a 0 cómodo en el primer tiempo jugándolo en Mendoza y de visita.

El club de La Plata no tiene la culpa de que Godoy Cruz haya utilizado el ciento por ciento de jugadores suplentes porque viene de competir en Copa Libertadores, y tampoco tiene la culpa de que esos suplentes le hayan dado todo tipo de ventajas, especialmente en las proximidades del área de los mendocinos, y haya sido prácticamente muy poco peligroso en las proximidades del área albirroja.

Recién después del segundo gol del elenco dirigido por Eduardo Domínguez, uno puede decir que el Tomba se decidió por recuperar más arriba y tuvo dos remates de media distancia y un desborde por su banda izquierda, en donde podría haber descontado e irse al entretiempo solamente un gol abajo, cosa que la verdad sería prácticamente como ir ganando por lo demostrado en la primera etapa.

Repito, con un Godoy cruz con un 100% de suplentes, Estudiantes lo aprovechó y como hecho positivo y siempre digo teniendo en cuenta el rival con el cual fue obtenido el rendimiento, porque no es lo mismo contra equipos titulares y contra equipo suplentes o equipos que ya tienen trabajo de un año o más contra equipos ­totalmente renovados, no es lo mismo, pero Estudiantes de La Plata tuvo algunas cosas positivas. Creo que el Pincha se ha reforzado bien y creo que es un equipo que tiene más desequilibrio individual ofensivo este año que en años anteriores.

¿Todo esto hace que Estudiantes sea un gran equipo? Y la respuesta sería no. No es un gran equipo, pero sí los que más poder económico tienen para armarse, como Boca y River, que no lo hacen bien y sus equipos no funcionan bien; y si el resto de los equipos llamados grandes oscilan entre buenos partidos y partidos pésimos, creo que los de La Plata están al nivel de los mejores.