El United venció al Luton Town en Old Trafford

Manchester United venció 1-0 al Luton Town, con gol de Victor Lindelöf, por la 12° jornada de la Premier League 2023/24. En Old Traffod, los Diablos Rojos de Alejandro Garnacho ganaron y mantienen la esperanza de meterse en puestos de copas.

Primer tiempo con dominio total del Manchester United ante Luton Town. A los 10 minutos Marcus Rashford corrió una pelota que parecía perdida hasta el fondo, lanzó el centro y Ramus Hojlund tuvo el gol para adelantar a su equipo pero Thomas Kaminisko evitó el tanta con una tapada sensacional. Pocos minutos después, desde la derecha Dalot envió un centro que encontró la cabeza de Scott McTominay, pero el tiro se fue por arriba. El United insistía en buscar abrir el marcador. A los 20 minutos, Alejandro Garnacho explotó desde la izquierda: entró al área, enganchó y remató, pero el balón se fue muy elevado. A la media hora apareció Rashford con un tiro que fue interceptado en el camino.

Por el otro lado, el humilde Luton tuvo su única chance con un cabezazo de Carlton Morris, que fue tapado por Onana, quien volvió a lucirse tras un remate del conjunto visitante tras una mala salida de la defensa roja local. Cerca del final, Garnacho tuvo una chance clarísima de gol al quedar solo frente a Kaminski, a quien quiso gambetear ante el achique y la terminó perdiendo luego de un buen cierre defensivo.

En el complemento, Rashford metió un buscapié, la pelota se desvió y el rebote le quedó a Victor Lindelof, que disparó para abrir el marcador para los Red Evils ante Luton. 1-0 en un Old Trafford que se estaba empezando a impacientar. El juego se planchó desde el gol y no hubo más acción de peligro para ambos conjuntos. El recién ascendido Luton no pudo encontrar el partido en ningún momento ante el dominio de los Diablos Rojos. Victoria para el Manchester United que sueña con alcanzar los puestos de copas internacionales.