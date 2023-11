El hincha tripero no pierde la esperanza

Una intensa lluvia con chaparrones de mucha agua se hizo presente en La Plata desde el mediodía hasta la noche de hoy pero a pesar de eso, Gimnasia jugó a las 21:00 en el Juan Carmelo Zerillo. Allí, los hinchas albiazules acompañaron al equipo en el último partido de local del año y donde el elenco de Leonardo Carol Madelón se jugaba una cuota importantísima del futuro.

Después de muchos rumores acerca de una posible suspensión porque la tormenta por momentos no paraba, cerca de las 19:30 Yael Falcón Pérez junto al resto de la terna arbitral se acercó al campo de juego para chequear que estaba en condiciones, ya que la pelota rodaba sin problemas y no se veían charcos. Así, tras este visto bueno de los jueces y de los dos clubes, cerca de las 20 la gente comenzó a llegar.

A ritmo lento para intentar mojarse lo menos posible y llegar justo al inicio del partido, el Bosque estuvo lleno en casi su totalidad y los hinchas hasta dieron un gran recibimiento con bengalas y fuegos de artificios para apoyar al equipo en este trascendental encuentro. Sin embargo, el Tripero dentro de la ­cancha no estuvo a la altura y perdió de manera justa contra Atlético Tucumán.

Con algunos insultos entre propios hinchas o hacia los palcos de la dirigencia, también hubo socios que cuando finalizó el partido increparon al presidente Mariano Cowen en los jardines del Bosque.

¿Qué cuentas tiene que hacer el Lobo?

Después de la dura derrota ayer por la noche, ahora a Gimnasia no le queda otra que esperar otros resultados ajenos para ver cómo termina en la tabla anual de cara a la última fecha. Al no ganar, ahora los Triperos necesitan que no ganen Colón y Unión aunque el resultado ideal sería la derrota ya que por el momento le saca 3 puntos al Sabalero y 2 al Tatengue.

El Rojinegro será local de Talleres el domingo a las 14:30 mientras que el Rojiblanco jugará un rato después a las 19:00 contra Belgrano que se juega la clasificación a las copas y a la fase final de la Zona B de la Copa de la Liga.

Luego, también tendrá que ver qué pasa esta tarde con Vélez que visitará a Argentinos y Huracán que recibirá al descendido Arsenal, ya que el Fortín y el Globo están igualados en puntos con el Lobo al igual que Sarmiento que el lunes a las 19:00 recibirá a Godoy Cruz que necesita asegurar clasificar a la Libertadores 2024.