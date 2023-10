En el barrio Hipódromo también se palpita el clásico de hoy

En la semana del clásico platense de fútbol, la ciudad vive la previa en todos los rincones de cada barrio. No se habla de otra cosa que no sea un posible resultado y quién llega mejor al gran derbi futbolístico. Precisamente el barrio Hipódromo no podía quedar al margen del mismo, por eso fuimos al teatro del turf al consultar a los protagonistas de la actividad hípica fundamentalmente sobre el resultado del partido, es decir quién gana, por qué y los posibles autores de los goles. Allá fuimos y nos encontramos con las siguientes respuestas:

—Aníbal Cabrera (jockey): “Soy de Gimnasia y creo que vamos a ganar 1 a 0 con gol de Tarragona, que los tiene de hijo”.

—Adrián “Cebolla” Reisenauer: “No soy de ninguno de los dos pero me gusta más Estudiantes, por lo que mi deseo es que gane el equipo local”.

—Fabián Antonio Rivero (director de la Escuela de Aprendices del Hipódromo de La Plata): “Con respecto al clásico del domingo deseo ante todo que sea una verdadera fiesta para todos los que nos gusta el fútbol y como hincha del Lobo espero el mejor resultado para nosotros, por eso pronostico un triunfo por 2 a 0 con goles de Cristian Tarragona y Venga Domínguez”.

—Eduardo Corsiglia (entrenador): “Los clásicos son encuentros muy especiales, los dos tienen buenas individualidades, quizás Estudiantes llega un poquito y saque provecho de su localía. Tiene un técnico que conoce más a sus jugadores, mientras que el de Gimnasia recién los está conociendo. Eso sí, va ser un partido clásico, muy trabado y no se van a sacar ventajas, por eso creo que va a ser un empate. Solo espero que sea una verdadera fiesta del fútbol”.

—Raúl Ramallo (cuidador): “Creo que va a ser un empate clavado, un cero más grande que una casa, no le van a hacer un gol ni al arco iris. Espero no equivocarme”.

—Nora Taborda (integrante de la Comisión de Carreras): “Los clásicos son partidos especiales, acá nada vale quién llega mejor. Va a ser un partido muy disputado donde ninguno de los dos va a querer perder. Es empate 1 a 1 con goles de Cristian Tarragona y Guido Carrillo, si juega”.

—Rodolfo Pendón (burrero de toda la vida): “Como simpatizante de Gimnasia deseo que gane. Ojo, igualmente no le va a sobrar nada. El marcador va a ser 1 a 0 con gol de Cristian Tarragona. Van a desequilibrar los ligeritos de arriba que van a desubicar a la defensa rival. Igual los clásicos son clásicos y puede pasar cualquier cosa. Yo doy mi deseo”.

—Carlos González (exbasquetbolista de Estudiantes y actual turfman): “Creo que va a ganar Estudiantes. Llega entonado por la victoria en Rosario y lo veo más equipo que el rival. Además, va a hacer pesar la localía. El resultado es de 3 a 0, con dos goles de Benjamín Rollheiser y uno de José Sosa”.

—Vasco Ortuondo (burrero desde siempre): “Soy pincha y gana cómodo Estudiantes por peso propio y específico. Tiene mejores jugadores y va a jugar más cómodo que el rival que está más preocupado en pelear el descenso que otra cosa. El resultado va a ser contundente: 3 a 0”.

—Estefanía Muñoz (moza del restó de la Pelousse): “Como pincha que soy desde la cuna no hay ninguna dudas que gana Estudiantes por 2 a 0 con goles de Benjamín Rollheiser. Y va a ganar porque no hay dudas que es el mejor equipo de fútbol de la ciudad”.

—Luis Accorcini (aficionado al turf desde siempre): “Yo soy imparcial porque soy hincha de River, pero opino como platense y considero que gana Estudiantes porque tiene más equipo que Gimnasia. El resultado es de 2 a 0 con goles de Boselli, si juega, y de Benjamín Rollheiser.”

—El “Boogie” Dezeo (propietario del stud “Las Banderitas”): “Soy tripero desde la cuna y gana Gimnasia 1 a 0 con gol del uruguayo Matías Abaldo en las postrimerías del partido así se envenenan todos los rivales. Considero que llegamos mejor a este partido entonados por el último resultado clásico”.

—Humberto Benesperi (cuidador y veterinario): “Gana el número 8 (haciendo alusión a la chaquetilla de ese número en el hipódromo), fácil, 2 a 0 con goles del uruguayo Mauro Méndez. Va a ganar por el peso de la historia en los clásicos, sobre todo de los últimos años”.

—Lautaro Ramallo (jockey aprendiz): “Va a ganar Gimnasia en forma contundente porque van a salir a matar desde el vestuario. El resultado 3 a 0”.

—Néstor Bustos (entrenador y veterinario): “Considero que va a ser un partido más peleado y disputado que jugado, donde va a abundar la pierna fuerte con un desarrollo muy cortado donde ninguno de los dos va a regalar nada. Y si no hay goles en el primer tiempo, en el segundo firman el empate. Un 0 a 0, clavadísimo”.