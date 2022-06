En el Día del Periodista se corre el Premio Diario Hoy

Hoy vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del Barrio Hipódromo para ofrecer una función de 12 actos, ya con el horario de otoño-invierno instalado, entre las 13.30 y las 19.

Coincidiendo con el Día del Periodista, las autoridades del Hipódromo local decidieron homenajear a los medios y principalmente a aquellos escribas que cumplen sus funciones específicas cubriendo toda la actividad hípica local. De tal forma que promediando la reunión, en el noveno turno, se correrá el Premio Diario Hoy-Sección Turf (1.100 mts.), reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de dos o tres carreras. Al llamado respondieron 10 ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $364.000 para el ganador.

Del interesante listado vamos a confiar nuestro voto a Rigoni, un ejemplar de la escudería de “Yei Yei” Martínez que ha corrido poco pero muy bien, ya que luce tres victorias en 10 salidas a la pista, con la particularidad que sale a la cancha cada dos meses. En su última carrera, un hándicap en Palermo, hace dos meses casualmente, finalizó segundo al pescuezo de Despacito, luego de hacer el gasto y ser alcanzado en el filo del disco. Hoy soltará bien pegado a la empalizada y no hay dudas que saldrá a hacer la punta desde el vamos.

Además, contará con la conducción del ­jóckey guaraní Eduardo Ortega Pavón que viniendo adelante se mueve como pez en el agua. Pero deberá correr mucho para adelantarse a Valid Mago que viene de enhebrar dos triunfos consecutivos y de la peligrosa yunta conformada por Cóctel Irlandés y Decretado.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf y los homenajeados serán los periodistas en su día.

Candidatos para esta tarde

1) LINDA CANCION (8) ABRASADORA (9) INDIA PIRADA (7)

2) MY GOLDEN STAR (2) CHE MAQUINA (6) ETOILE DE EPINAL (3)

3) EMPRESS BOY (9) CACHI CHUCK (5) FESTIVAL IN RIO (6)

4) BALI BAM (10) SHE IS AN ALLY (3) MELANIA (9) T ALENTO VOCAL (13)

5) PATA SOY (6) MODELO BOSS (9) QUIKSILVER (1)

6) EXPRESSIVE SMART (7) HATIM (4) HIT TIFON (8)

7) BABORA BEST (9) MOICANA (5) HASTA LAS LAGRIMAS (11)

8) BUENA NOCHE (2) FLOR DE VISTA (11) NAIGELLA LETAL(3) MISS ROMAK (4)

9) RIGONI (1) VALID MAGO (3) COCTEL IRLANDES (4-4A)

10) SOL EMBRUJADA (3) TIGRA MARIA (12) ESCOLADA DO PARIS (6)

11) JAUBERT (10) SIQUTA (4) EXCENTRICO MORO (6)

12) GIA GIA (6) BLACK FIRE (3) SEÑORA DEL TRONO (1) HUACA LEF (5)