Los primeros recuerdos de Martín Delfino sobre Estudiantes se remontan a 1995, cuando era muy chico y ya acompañaba a su papá a la cancha de tablón. Con los años, ese pequeño se convertiría en un fanático del mundo albirrojo. Y si hay algo que está claro a lo largo de la historia es que el Pincha sabe convertir en realidad sueños que parecen imposibles.

“Lolito”, creador de contenidos en la red, estaba decidido a viajar a Curitiba para acompañar al equipo de Ricardo Zielinski en el duelo por Copa Libertadores ante Athletico Paranaense, pero no contaba con el dinero necesario. Por eso, ante la sugerencia de un seguidor en su canal de Twitch, decidió armar un “stream durante 24 horas en vivo” para entretener a las personas y también pedir una colaboración. Debates futboleros, juegos, todo siempre en un ida y vuelta con el público.

El evento tuvo sus contratiempos pero fue un éxito y el joven de la ciudad dirá presente en tierras brasileñas. El Clásico charló mano a mano con el streamer para conocer sus sensaciones tras esta inolvidable experiencia. Con el León, en las buenas y en las malas....

“Todo surgió porque comenté en mis redes que tenía ganas de acompañar al equipo en Brasil, pero no disponía del dinero suficiente. Y un seguidor me tiró la idea de hacer un stream con ese fin. Lo pensé, subí una encuesta para ver qué opinaba la gente y la verdad es que tuve muy buena aceptación”, destacó Delfino.

Consultado sobre las expectativas en la previa y el apoyo de sus seguidores, Lolito explicó: “Creo que la gente se enganchó por el lado de que yo vaya y pueda mostrarles un poco del viaje, lo que haga la delegación en Curitiba. Soy comunicador y me gusta crear contenido para las redes. Y así fue que decidí prender mi canal de Twitch por 24 horas tras el partido ante Barracas Central. Siempre dejando en claro que me podían ayudar con una donación o bien compartiendo lo que estaba haciendo”.

No todo fue risas para el joven platense, ya que luego de tantas horas frente al monitor, surgieron algunos contratiempos. “Los seguidores se empezaron a prender, me hicieron compañía y se coparon. Con la mala suerte que entre la ansiedad y la emoción, me cayó mal la comida y tuve que pedirles que me esperen y me fui a vomitar. Parece algo banal pero a la hora de hacer un stream de 24 horas, hay que planificar absolutamente todo, incluyendo la alimentación”, comentó el fanático del León.

Por último, Lolito se refirió a sus dos grandes pasiones: “Yo amo a Estudiantes y amo streamear, y hace poco tuve la suerte de juntar literalmente las dos cosas que amo. Cuando fue la propuesta de crear contenido para el club, resultó un sueño cumplido. Ahora cumplí otro”.