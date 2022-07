“Por una cabeza”, como canta el tango, Súper Academia venció a Cherry Along

Por GALOPÓN

Sin instancia jerárquica, la competencia más importante de la víspera en el teatro del turf del Barrio Hipódromo fue el Premio Constanzo (1.000 metros), reservado para potrancas de 3 años ganadoras de una carrera. Y la definición marcó el regreso a la victoria de nuestra candidata Súper Academia, que debió sufrir en el final cuando se le vino al humo Cherry Along, frenándola por poco.

En los preliminares de la suelta fue retirada la favorita Playing Fair, por lo que fueron cinco las potrancas que se ubicaron en las gateras para dirimir fuerzas por los $515.000 de recompensa que le esperaban a la ganadora. El cierre de la jugada marcó a Super Academia ($2.25) ungida favorita sobre las chances de Cherry Along y Carola Si ($3.05). Trasladado el pleito a la pista, la más jugada confirmó dicha preferencia ya que en un emocionante final pudo frenar por la cabeza a Cherry Along, que luego de un tropiezo a la entrada de la recta, avanzó firme en el final para caer dignamente contra la defensora del stud-haras Firmamento. En tanto que tercera se ubicó Alamas.

Así, la buena descendiente de Super Saver logró el segundo triunfo, y a la vez el más importante, de una breve campaña empleando el registro de 1m00s 62/100 para los 1.000 metros de pista normal. Factor importante de la victoria fue la conducción del jóckey Aníbal “El Facha” Cabrera, que supo administrar las fuerzas de la ganadora.

Ordenada la suelta, Cherry Along y Carola Si fueron las más presta en salir, de tal manera que formalizada la lucha Carola Si forzó la marcha y corría con un cuerpo y medio de ventaja sobre Super Academia y Alamas, que se juntaban en su persecución quedando luego La Pipi Key y Cherry Along, que se retrasó.

En el palo de los 800 metros, la puntera frenaba por poco a Super Academia y Alamas que se le fueron al humo, quedando cerca La Pipi KJey y Cherry Along, por adentro. Así, descontaron la recta de enfrente y al zambullirse en la elipse de la calle 41, se estrecharon aún más las distancias de tal manera que Carola Si, Super Academia, La Pipi Key y Alamas corrían en parecida línea, cerrando la marcha a un largo y medio Cherry Along.

Dichas posiciones no variaron en toda la curva y ni bien entraron al derecho Super Academia se escapó del asedio de sus rivales. En tanto que Cherry Along, luego de zafar de un encierro, cargaba fuerte por los palos. Faltando 150 metros, Cherry Along acortó distancias pero al cruzar el disco Super Academia mantuvo pequeña ventaja a su favor, en tanto que Alamas, a cuatro cuerpos, completaba el podio.

La ganadora empleó los siguientes parciales: 24s 35/100 para los primeros 400 metros y 48s 63/100 para los 800 metros.