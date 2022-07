Zielinski se fue en silencio de la Bombonera

La derrota de ayer ante Boca por 3 a 1 caló hondo en Estudiantes. Tan es así que su entrenador, Ricardo Zielinski, decidió dejar el estadio sin dar explicaciones sobre la dolorosa caída ante el Xeneize. La decisión del técnico llamó la atención y la respuesta ante la consulta sobre por qué no hablaba fue: “Porque no quiere”. Así, con varios interrogantes sobre el mal rendimiento del equipo y con cambios que no surgieron efecto, el Ruso optó por no brindar la conferencia pospartido.

Sin embargo, quien no dejó pasar la oportunidad para dar su visión de lo demostrado en la cancha de Boca fue Jorge Morel. El mediocampista paraguayo, que hoy jugó nuevamente de zaguero central junto a Luciano Lollo, no le escapó a los micrófonos y dejó una fuerte autocrítica.

“El primer tiempo fue muy parejo, ellos encontraron el gol de un error nuestro. Fue muy parejo, atacamos los dos”, empezó diciendo Jorge Morel. Y rápidamente, agregó: “En el segundo tiempo entramos un poco bolu..., y no se dio el resultado”.

Con una frase clara y contundente, el jugador paraguayo dejó su pensamiento explicando lo que el equipo viene sufriendo desde hace largo tiempo y le cuesta muchos partidos.

Al momento de ser consultado por lo que intentaron hacer en la Bombonera, y ante Boca, Jorge Morel contó: “Nosotros trabajamos estar juntos, en el segundo tiempo quedamos muy abiertos por los goles que nos entraron y sirve para mejorar”.

El defensor de Estudiantes se manifestó sobre la posición en la que está jugando y aclaró: “Yo venía jugando ahí en Paraguay, donde lo hice por mucho tiempo. Me siento muy bien”.

Por último, se refirió a los objetivos y destacó: “Es la Copa Libertadores, pero el campeonato tenemos que sumar para estar en la Copa Libertadores del año que viene”.

Se encendieron las alarmas por Noguera

“Me dijeron que podría ser esguince de ligamento interno. Vamos a ver qué arroja la resonancia. Queda mucho por corregir, estamos con mucha bronca. Creo que hoy no pudimos plasmar lo que teníamos en mente. Hay que tener tranquilidad, esto es largo y queda bastante por delante”, confesó el defensor, luego de habérselo visto muy dolorido sobre el final del partido en su rodilla derecha. Hoy le realizarán estudios para conocer cuál es la gravedad de su lesión.

Derrota de la Reserva en Uno

La Reserva cayó ante Boca por 3-0, en una derrota sin atenuantes y en donde la explicación estuvo en la practicidad y contundencia de los visitantes. Langoni, por duplicado, y Carrasco marcaron para el Xeneize.

Una nueva derrota del elenco de Pablo Quatrocchi que no logra ser regular y efectivo, quedándose una vez más con menos de lo que propone e intenta.

Síntesis:

Estudiantes (0): Pourtau; Cacace, Flores, Burdisso, Valdez; Piñeiro, J. Ascacibar, Arango, Fernández; Palavecino y M. Ascacibar. DT: Pablo Quatrocchi.

Boca Juniors (3): Brey; Velurtas, Mendia, Fascendini, Vaquero; Rolón, Gauna, Cortés, Zalazar; Langoni y Morales. DT: Mariano Herrón.