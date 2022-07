Gorosito: “Había que ganar como fuera y se ganó”

Gimnasia vive días felices, atrás quedó la racha (breve) de tres partidos sin victorias, ni goles marcados. Anoche en el Bosque volvió a abrirse el arco y la Piponeta se reencontró con la victoria. Con ella, claro está, quedó por el momento cuarto en la tabla de posiciones por diferencia de gol y se ubica cómodo en la zona de Copas, el gran objetivo del equipo.

Es por ello que, con una sonrisa de oreja a oreja, Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa y no ocultó la felicidad que le generó la vuelta al triunfo. “Estoy feliz por el partido. Había que ganar como fuese y se ganó”.

Acto seguido, el técnico albiazul no dudó en resaltar la labor de aquellos que consideró figuras en la tarde noche del Bosque: “Hoy Pitín (Agustín) Cardozo jugó un partido completo, estuvo en todos los frentes. A él le costó mucho la adaptación a Primera, al club. Pero hoy está firme y eso nos potencia”. Luego destacó: “También me puso feliz la actuación de Ramírez, son chicos que trabajan mucho en la semana. Me dejó muy conforme también el partido de Morales, el de Guiffrey. Soy un creyente de que los buenos resultados individuales potencian al colectivo”.

Pero por supuesto, también se mostró autocrítico: “Me voy muy contento por el rendimiento de los chicos, sabemos todo lo que tenemos que mejorar. Principalmente en el último cuarto de la cancha”.

Por último, no quiso cerrar la conferencia, sin antes destacar: “Fue de los partidos donde más corrimos en lo que va del torneo, la entrega que tiene Gimnasia como equipo es lo que más feliz me deja después de cada partido. Me enorgullece la entrega de este equipo”.

El objetivo, claro: las Copas

No solo Gorosito habló ante la prensa, también muchos de los protagonistas dieron su testimonio tras el triunfo. Uno de ellos, Eric Ramírez, afirmó: “La verdad que nos alivia mucho esta victoria. La necesitábamos, además de que hoy por lo que hicimos en la cancha lo merecimos”. Y luego reconoció: “Uno como delantero trabaja para el gol, pero lo importante es que se ganó. Necesitaba un partido como este, me voy contento”.

Otro de los líderes que dialogó con la prensa fue el arquero Rodrigo Rey, que afirmó: “Estamos para seguir sumando, seguir ganando estos partidos. Nuestro objetivo es entrar a las Copas y vemos la tabla y sabemos que lo estamos cumpliendo”. Por último, destacó: “Necesitábamos este triunfo como equipo, como grupo. Ahora por suerte tenemos una semana de trabajo, fueron intensos estos días. Pero este torneo es así”.