Dirty dancing: un clásico que regresa

A mediados de los años 80, Patrick Swayze aceptó un rol en una película donde interpretaría a un profesor de baile llamado Johnny Castle. Su compañera en la historia sería una joven Jennifer Grey. Su personaje era Baby Houseman, una joven que irá de vacaciones a un club para comenzar a tomar clases de baile.

Con diferencias socioeconómicas y de edad, estos tortolitos pondrán manos a la obra para entrenar, ensayar y lograr armar una performance que se verá truncada por percances y amenazas que vendrán por parte de sus círculos íntimos.

Esta historia de amor recorrió certeras temáticas que hoy están sobre el tapete. Primero sucede que el protagonista es un hombre mayor y experto en seducción, mientras que la protagonista es virgen, soltera y de clase alta. Por otra parte, la cinta también trata sobre el aborto al que se someterá una bailarina muy cercana al profesor, hecho en torno al cual se generará un escándalo. Ante esta situación, ciertos patrocinadores, como por ejemplo una marca de cremas, se abrieron del proyecto. La escritora hizo caso omiso y siguió adelante.

Otras de las escenas muestran cómo Baby se muestra encantada por Patrick y no tiene tapujos a la hora de hacer valer la sexualidad femenina. Tampoco en demostrar su deseo de querer acostarse con él.

Luego de los percances y lograr sobreponerse a la situación, el amor triunfa, es más fuerte y se consolidan con un acto artístico donde consuman la mentada coreografía.

Han pasado más de treinta años desde el estreno y el mundo entero se prepara para recibir su segunda entrega, que contará con el elenco original.

En la actualidad, la actriz Jennifer Grey brindó los detalles de cómo será esta vuelta de la ficción que la catapultó a la fama y le valió popularidad alrededor de todo el globo terráqueo.

En este contexto, expresó: “Estoy entusiasmada con el desafío de mirarlo desde el punto de vista de lo que sucede 30 años después y en los años 90. Qué sucede con la persona que tuvo esa experiencia: qué le sucedió y qué es ahora relevante sobre la historia original en un momento diferente, mirándola a través de una lente diferente. Creo que, con suerte, realmente va a satisfacer sin sentir que es: Mirá, no tengo ningún deseo de rehacerla o competir con la primera o hacerlo mejor. Es una historia nueva”.

El rodaje comenzará a fines de año, pero estará lista para inicios del 2024. En esta ocasión, la historia se ubica a fines de los años 90. Baby regresa al hotel donde comenzó la historia de amor y allí habrá un concurso de baile. Una joven participante será la estrella que le recuerde su noviazgo.

Vale mencionar que al conocerse, Grey y Swayze no tuvieron una atracción física como la que hubo en el rodaje sino que ocurrió todo lo contrario.

Es por ello que la estrella afirmó en una entrevista a un medio de alcance internacional: “De la misma forma en que se suponía que Baby y Johnny no debían estar juntos... Una pareja natural, ¿verdad? Y no éramos una pareja natural. Y el hecho de que necesitáramos ser una pareja natural creaba tensión. Porque normalmente cuando alguien no es natural, tú... Ambas personas siguen adelante, pero nos vimos obligados a estar juntos. Y nuestra obligación de estar juntos creó una especie de sinergia, o como una fricción”.