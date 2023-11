En menos de una hora, se agotaron las entradas para el duelo Argentina-Uruguay

El jueves 16 de noviembre comenzará la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. La Selección Argentina recibirá desde las 21 a Uruguay en la Bombonera y la expectativa del público por ver a los campeones del mundo es inmensa. Según los

registros, más de 140.000 personas intentaron comprar entradas y el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará nuevamente a estadio lleno porque se agotaron los tickets en apenas una hora, aunque esta vez no será en el Monumental, como es habitual.

La AFA había anunciado en el comienzo de la jornada que se habilitaba la venta de entradas y confirmó los precios. Hay que tener en cuenta que habrá menos localidades disponibles debido a que la Bombonera tiene una capacidad total para 57.200 espectadores. El sistema de adquisición de los tickets era por intermedio de la plataforma Deportick.

Desde el mediodía y hasta las 16 se habilitó una venta exclusiva para los usuarios de una tarjeta de crédito en específica. Luego, desde las 18, se abrió el expendio para el público en general. “El canje se realizará desde el lunes 13/11 hasta el miércoles 15/11 en las boleterías del estadio de Huracán, de 9 a 15”, informó la casa madre del fútbol argentino.

La Argentina marcha invicta en el certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo con 12 puntos tras ganar todos sus compromisos previos (Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú) y recibirá a uno de sus escoltas (7 unidades), el combinado uruguayo que dirige el rosarino Marcelo Bielsa y que en su última presentación derrotó 2-0 a Brasil en Montevideo. El martes 21, se jugará la sexta jornada y la Albiceleste visitará a Brasil en el Maracaná.

Un sector del predio de AFA pasaría a llamarse Ángel Di María

Ángel Di María confirmó hace algunas semanas que dejará de vestir la camiseta albiceleste tras la Copa América 2024 que se realizará en los Estados Unidos. De esta manera, quien viene jugando desde el Sub-20 le pondrá fin a su tan exitoso ciclo.

Fideo entrenará en Ezeiza por última vez siendo jugador del combinado dirigido por Lionel Scaloni en la próxima doble fecha de Eliminatorias y, según pudo confirmar este diario, hay una idea de rebautizar con su nombre una parte del predio y mediante una placa, darle reconocimiento al multicampeón con la camiseta argentina y goleador en las últimas finales.

Este homenaje tiene que ser aprobado por el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, pero el proyecto es muy firme. Lo presentaría en breve el Departamento de Selecciones y además, contaría con el aval de Claudio “Chiqui” Tapia.

En marzo de este año, el predio de la AFA comenzó a llevar el nombre de Lionel Messi, en el primer gran homenaje a los gestores del título en Catar. La iniciativa contempló la presencia de dirigentes de la Liga Profesional, del ascenso, y de dos jugadores y dos jugadoras de cada club.

Así comenzó con el actual capitán del combinado, seguiría con Ángel Di María y podría también incluir a Nicolás Otamendi, cuando decida dejar de formar parte del seleccionado.

Scaloni prepara una sorpresa: Pablo Maffeo podría ser citado

Así como en su momento el entrenador de la Argentina lo hizo con Dibu Martínez y el Cuti Romero, entre otros casos, ahora podría repetirse con Pablo Maffeo. El lateral derecho de 26 años nació en Barcelona pero tiene madre argentina y puede optar jugar para España, la Albiceleste o incluso para Italia. Sin embargo, según trascendió a través del medio español Relevo, el cuerpo técnico del combinado campeón del mundo ya se comunicó con él y, a la espera de resolver un tema burocrático, la intención es citarlo en la próxima convocatoria.

La razón detrás de esa decisión reside en que el director técnico de Argentina siente que, desde la lesión que Gonzalo Montiel sufrió en Lima (y por la que todavía no volvió a jugar), no cuenta con un lateral derecho suplente. A ese problema se le suma que Juan Foyth no volvió a jugar desde sus problemas de hombro mientras que en la última fecha tuvo que improvisar con Lucas Martínez Quarta como defensor por ese sector del campo de juego.