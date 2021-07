En una carrera accidentada, Exequiel Torres no pudo clasificar a la final de BMX

Nicolás Exequiel, el joven riojano de 24 años, estuvo a punto de clasificar a la final de BMX Racing, pero pese a tener una buena carrera, y por apenas un punto, quedó eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la semifinal disputó tres carreras, que además estuvieron retrasadas por el mal clima. Sus parciales fueron quinto, quinto y tercero en las series, y acumuló un total de 13 puntos lo que lo dejó en la puerta de la final.

De esta manera, lamentablemente quedó a 1 punto, detrás de Connor Fields, que por una tremenda caída en la última serie, no sólo lo trasladaron en ambulancia, sino que su lugar quedó vacante sin chances para el argentino.

Torres especuló hasta el final para poder suplir la baja de Fields pero el reglamento no le hizo un guiño y no podrá competir por una medalla lamentablemente.

Reviví la caída de Connor Fields

El camino a la semifinal

En su presentación, Torres corrió con los neerlandeses Kimmann y Van Gendt, campeón mundial y subcampeón mundial respectivamente, en dos carreras iniciales: en la primera terminó 4° y en la 2° lo hizo en la 3° posición. De esa manera, logró acceder a la siguiente instancia.

Luego, participó de una tercera carrera en la que finalizó 6°, por lo que consiguió el boleto para las semifinales ubicándose como 4° clasificado (13 puntos).

Exequiel Torres dialogó con TyC Sports y aseguró que, pese a haber logrado el pase a semifinales, todavía necesita corregir algunas cuestiones de cara a las siguientes carreras.

"Fue un día medio duro. Pasaron cosas y no me sentí fluido en la pista. Igual estaba tranquilo, sabiendo lo que hacía. Mientras pasaban las mangas me iba sintiendo mejor y más asentado. Estas carreras son así. En la última no tuve una buena salida, una parte muy importante que venía trabajando, pero estoy contento de haber podido clasificar, que no fue de la manera más cómoda", explicó el rider de La Rioja.