EN VIVO | Bolivia 0-3 Argentina

La Selección Argentina visita a Bolivia hoy desde las 17 en el estadio Hernando Siles Reyes de La Paz. Después del debut con triunfo ante Ecuador en el Monumental, el combinado albiceleste enfrenta al seleccionado boliviano por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rum­bo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos del 2023.

En ese marco, Argentina llegó el domingo por la noche a Bolvia y se entrenó ayer en la altura. Ya testeó los 3.600 metros de La Paz y lo hizo sin Lionel Messi, quien no se entrenó con sus compañeros y ni siquiera se puso botines. Esto no significa que esté afuera, pero abre la incógnita sobre su posible titularidad o no.

El entrenamiento se desarrolló en el estadio de The Strongest y la práctica duró apenas una hora y 10 minutos. Lionel Scaloni mezcló jugadores e incluso probó con línea de cinco defensores (se sumaría Lisandro Martínez). El entrenador aún debe definir el 11, que dependerá en gran medida de cómo sea la adaptación de los jugadores a la altura. La idea del director técnico es darle el equipo a los futbolistas recién mañana. Mientras, también aguarda por Lionel Messi, que estuvo en duda para el viaje, solo sumó entrenamientos diferenciados al resto de sus compañeros.

El DT probó con cinco atrás, en una modificación del sistema que tuvo a Nahuel Molina por derecha y a Nico González por izquierda. Los centrales fueron variando, entre Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez y Germán Pezzella alternando en el fondo. También Foyth, Medina y Tagliafico. En el medio, estuvieron más que nada los tres volantes del partido ante Ecuador: De Paul, Enzo Fernández y Alexis. Mientras tanto, en la delantera no probó nada en especial en la práctica, pero Di María y Julián tiene chances de meterse en el 11.

Sin embargo, todo dependerá de si juega o no Messi. De la línea de cinco defensores o de cuatro. Hoy el entrenador le confirmará el equipo a los jugadores en la previa al duelo que comenzará a las 17.

Del escándalo de 1997 a los últimos partidos en el estadio Siles

Las visitas de la Selección Argentina a La Paz siempre dejan tela para cortar. Desde resultados abultados en contra como el 1-6, a escándalos como el que ocurrió un 2 de abril de 1997 con jugadores heridos y varios expulsados.

Si bien en su última visita logró un triunfo por 2-1 camino a Catar 2022, el estadio Hernando Siles es un escenario adverso. El peor recuerdo fue en 1997 cuando Argentina viajó a La Paz para enfrentar a Bolivia en un duelo correspondiente a las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Francia 1998. Lo insólito sucedió a pocos minutos para el final, cuando Cruz buscó una pelota que había salido del terreno y fue agredido con una trompada en el pómulo derecho por el chofer del micro del combinado local.

Luego de la trompada recibida por parte del chofer del micro de Bolivia en el pómulo derecho, Julio Cruz fue llevado al vestuario sin rastros de sangre acompañado por Daniel Passarella, Luis Seveso y Diego Cagna. Increíblemente, el partido se completó sin el entrenador albiceleste en cancha y Alejandro Sabella (su ayudante) dirigió los minutos restantes al equipo que jugaba con ocho jugadores. Una vez finalizado el partido, desde el seleccionado nacional autorizaron a los fotógrafos a ingresar al camarín visitante. La sorpresa fue que Cruz presentaba un corte en el pómulo izquierdo, donde no había recibido ningún golpe, y que era lo que se quería mostrar con el fin de poder pelear en los escritorios, algo que finalmente no pasó.

En cuanto al historial jugando en La Paz, Argentina solo ganó tres partidos desde 1957 hasta ahora. El último fue el 13 de octubre del 2020 por 2-1 con goles de Lautaro Martínez y el Tucu Correa.