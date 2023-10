Es una Selección positiva con energía ganadora

Por Daniel Profe Córdoba

¡Qué selección! ¡Qué Bilardo ni Menotti! Tres jugados, tres ganados. Récord de arco sin goles en contra. Con Messi en la banca. Y eso que Lautaro Martínez y González erran y erran (atención con eso). Sino era por eso el primer tiempo era 3 a 0 y el segundo otros 2. Sin Messi ni Di María se puede presionar altísimo. Pero se pierde definición sin Lionel. Recuperaban y eran misiles hacia el arco paraguayo a un toque con una precisión en velocidad terrible. Hizo el gol feo y erraron bellezas. Un tiro en el caño izquierdo y, errados después de brillantes combinaciones, cuatro más. Muy muy corto el 1 a 0 del primer tiempo. Párense y aplaudan.

En el segundo tiempo, la selección de Paraguay salió a pegar y meterse más atrás con 3 velocistas para la contra. Solo Sosa tuvo una más o menos peligrosa. El toqueteo de Argentina era humillante. Entra Messi en lugar de Alvarez para ver si Lautaro Martínez la metía. Y no. No me cierra en la Selección. El goleador en el Inter. No entiende el cómo, cuándo y dónde. Terminó 1 a 0. Debió, al menos ser 4 a 0. Dibu solo jugó con los pies muy bien. Otamendi y Cuty Romero, muy bien. Tagliafico fue figura. Molina también. De Paul es el total dueño del equipo. Brillante jugando y marcando. Entiende todo. De 5 jugó muy bien Mac Allister. Enzo Fernández regular. González ayuda en marca pero erra mucho. Y Julián es imparable. Indetectable. Incansable. Transmite. Hace y hace hacer. Excelente.

Messi jugó, caminó, corrió 35 minutos y pegó dos tiros en los palos. Solo un Pelé o un Cruiff o un Nazario o un Dinhio o un Diego podrían tener lugar en este equipo. Siempre y cuando no le quiten la energía positiva ganadora y el sacrificio humilde que tiene esta, nuestra, Selección Argenta Campeona Mundial.