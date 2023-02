“Estamos decididos a pelear por el campeonato”

Como cada uno de los equipos de Primera D, Defensores de Cambaceres se prepara para el torneo que tiene fecha de inicio a mediados de marzo. Si bien será una temporada atípica –a partir del próximo año la categoría dejará de existir para fusionarse con la C–, el grupo comandado por Álvaro Pereira sigue adelante con la intensa pretemporada y los objetivos bien claros. En el medio de algunos días libres otorgados por el cuerpo técnico, Tomás Squie atendió en exclusiva a diario Hoy. El zurdo de 24 años quedó como uno de los referentes en el plantel ante la llegada de una de decena de jóvenes para reforzar al primer equipo.

—¿Cómo vienen trabajando en la pretemporada?

—La pretemporada viene muy bien y encaminada en base a los objetivos planteados. Los profes trabajan en detalle el tema de subir y bajar las cargas dependiendo de la semana que tenemos. Creo que todo ese esfuerzo se verá reflejado cuando empiece el torneo.

—Los jugadores del ascenso hacen un gran esfuerzo para decir presente… ¿De qué manera te organizaste con los horarios?

—En mi caso trabajo a la tarde, así que no se me complica entrenar por la mañana. Pero sí tengo compañeros que hacen un esfuerzo enorme para acomodarse con los horarios y cumplir con todas las obligaciones.

—¿Costó asimilar el hecho de tener un gran año como el 2022 y quedarse con las manos vacías?

—Lo del año pasado fue feo en cuanto a los logros del equipo, no pudimos ganar nada estando tan cerca. Dolió, pero ya estamos ­pensando en lo que viene y encontrar revancha en el buen sentido de la palabra.

—Quedaste como uno de los más experimentados en un plantel renovado. ¿Cómo estás en lo personal?

—Me toca seguir en el club y en esta temporada con muchos chicos nuevos. Creo que vamos muy bien y llevando adelante un grupo más juvenil . Todos vienen a sumar y por suerte se adaptaron rápido a lo que les fue pidiendo el cuerpo técnico. En lo personal me siento muy bien, con muchas ganas de prepararme al máximo para poder lograr los objetivos.

—¿Qué expectativas tienen para esta temporada atípica considerando la fusión de categorías?

—Nosotros vamos a buscar el campeonato, de eso no hay dudas. Trabajamos para eso, pero paso a paso y sin desesperarnos. Todavía queda un mes, solo pensamos en trabajar y mejorar todos los días.

Cambaceres regresa al trabajo bajo la atenta mirada de Palito Pereira

Luego de una semana intensa de trabajo, el cuerpo técnico del Rojo había decidido licenciar al plantel desde el sábado hasta la jornada de hoy, cuando los jugadores se reencuentren en el 12 de Octubre. Según pudo averiguar este medio, Palito Pereira aprovechó estos días para hacer hincapié en acentuar la pretemporada, con posibilidades de ir a trabajar al predio de Sosba y al complejo municipal de Punta Lara. Más adelante podría haber un amistoso contra Brown de Adrogué.

El entrenador uruguayo no quedó conforme con la actuación de su equipo en su último amistoso ante Villa Montoro. Si bien estos ensayos son para sumar rodaje y darle tiempo a la mayoría de los futbolistas para que agarren ritmo con la pelota, la producción futbolística del Rojo no fue buena. El equipo no pudo o no supo imponer condiciones sobre su rival de turno, estando además impreciso con la pelota en los pies y sin lograr la profundidad deseada por el entrenador.