Esteban Andrada: "Yo sabía que la dirigencia de Boca se estaba moviendo"

Esteban Andrada sigue varado y encerrado en un hotel de Ecuador, luego de que diera positivo de coronavirus. Más allá de que sus test dieron negativos en Argentina, el que le realizó la Conmebol dio positivo en tierras ecuatorianas. Por este hecho, debe mantenerse en asialmiento.

Tras las críticas de su esposa a la dirigencia de Boca, por la situación de su marido, el arquero del Xeneize salió a cortar con la polémica y valoró el esfuerzo de la dirigencia del club en Espn F90: "Mi familia está mucho más tranquila. Se comunicaron con la gente de Boca, hablaron con la dirigencia. Yo sabía que se estaban moviendo, mi señora no sabía nada y cuando dijo eso fue chocante y cuando pasa eso con un familiar se mueve de esa manera".

Además destacó que fue un hecho de mala suerte, ya que previamente había realizado el aislamiento y siempre había dado negativo: "Fue mucha mala suerte. Me hisoparon hace 3 días y y en ese tiempo entiendo a los médicos, a todos los que trabajan con este virus, es una incertidumbre. Me pongo en su lugar. Se podría haber evitado con un test el sábado... pero fue mala suerte".

Por otro lado, destacó que le realizaron un nuevo test y hasta que no se detecte Covid, no podrá volver a la Argentina. Por otro lado, criticó a la Conmebol por lo que está pasando y también agradeció las palabras de Miguel Russo, quien criticó lo que hicieron con él: "Vi la conferencia de Russo, me vino a ver 3 veces en la noche, muestra la persona y ser humano que es."