Estudiantes aceleró para reforzarse con un jugador de Boca

El mercado de pases invernal aún no finalizó y en Estudiantes todavía no cerraron las puertas para la llegada de más refuerzos al Country Club de City Bell. El triunfo en el clásico ante Gimnasia del fin de semana pasado no solo significó un envión para el plantel y cuerpo técnico, sino que también lo fue para los dirigentes que empezaron a cerrar las negociaciones con dos jugadores ofensivos. Uno de ellos es Juan Ramírez, actual futbolista de Boca, que no es tenido en cuenta por el entrenador Xeneize. Dentro del plantel de Boca hay varios futbolistas que sumaron pocos minutos y no son tenidos en cuenta por Diego Martínez. Ante esta situación, el Pincha aceleró por uno de ellos.

Estudiantes ya se puso en contacto con la dirigencia del Xeneize y está interesado en contar con Juan Ramírez. El volante de 31 años tiene contrato hasta diciembre del 2026 y tan solo disputó cuatro partidos en lo que va del año. Cabe destacar que el Pincha no sería el único interesado en el exjugador de San Lorenzo.

En 2023, Ramírez apenas sumó minutos y en la temporada actual, comenzó jugando desde el arranque. En la primera fecha, fue titular ante Platense ante las ausencias de los juveniles citados al Preolímpico. Sin embargo después perdió el puesto y solo sumó minutos en tres encuentros. Ramírez llegó a Boca por cerca de 2.5 millones de dólares y, si bien en el Xeneize no lo quieren, no lo van regalar. Todo parece indicar que su salida será en este mismo mercado y Estudiantes aceleró y quiere contar con él para esta segunda aparte del año. Todo quedará en lo que puedan negociar Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón por su pase.

Por otra parte, como venimos contando en diario Hoy, el Pincha también está a apunto de cerrar a Emiliano Gómez. El volante uruguayo de 22 años que juega en Boston River podría convertirse en la quinta cara nueva en las próximas horas.