Estudiantes cerca de abrochar su primer refuerzo

Estudiantes no pierde tiempo y comienza a moverse en el mercado de pases, con el fin de poder reforzar el plantel y seguir siendo competitivo en el segunda semestre del año. Varias son las negociaciones que está realizando el club, tanto en refuerzos como en renovaciones.

En las próximas horas se cerrará la llegada del volante ofensivo, Ricardo Ramírez, quien juega actualmente en San Telmo. A sus 22 años, el futbolista que transita en la Primera Nacional llegaría a préstamo por un año y con opción de compra, por lo que en las próximas horas se haría oficial su incorporación.

Además otro de los nombres al que apunta Estudiantes también está en la segunda división del fútbol argentino. Se trata del volante ofensivo, Silvio Martínez, quien tiene un buen presente en Defensores de Belgrano. Es un jugador que le interesa al cuerpo técnico de Zielinski y que podría llegar al Pincha.

En cuánto a los actuales futbolistas del plantel, es un hecho que Mauro Díaz no continuará. Más allá de que no tuvo un mal rendimiento, las continuas lesiones hicieron que la CD decida que no continúe en el club. Por su parte, Titi Rodríguez y Federico González aún no resolvieron su continuidad pese al deseo del Ruso de que sigan. Por el momento, las negociaciones por sus renovaciones continúan frías.