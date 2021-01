Estudiantes cierra su primera semana de pretemporada en City Bell

Con miras a los próximos amistosos de preparación y de cara al inicio del próximo torneo argentino, el plantel de Estudiantes de La Plata entrenó en doble turno. Desde las 9 se encontraron primero y continuaron más tarde a las 17.



La energía no afloja. El agobiante calor del sábado no fue impedimento para que los futbolistas lleven a cabo una práctica doble, con trabajos físicos y tácticos.



Como viene sucediendo en esta primera semana de trabajo al mando del cuerpo técnico, comandado por el Ruso Zielinski, las tareas estuvieron enfocadas en el aspecto físico. Los jugadores hicieron tareas de fuerza y ejercicios aeróbicos. Luego realizaron ejercicios destinados a mantener la posesión y finalizaron con un reducido de 7 versus 7.



Por la tarde, el plantel ingresó a las 17 a la cancha principal de City Bell y durante más de dos horas realizaron su entrenamiento, sin aminorar en ritmo e intensidad física, pero esta vez la pelota y los diferentes movimientos tácticos fueron los protagonistas.



En el inicio de este segundo período de preparación del día, se llevaron adelante ejercicios de 4 versus 4, en los que el 5 presionaba con el apoyo de los tres restantes en línea.

En cuanto a los nombres, Manuel Castro, Andrés Ayala, Bautista Kociubinski y Darío Sarmiento formaron una de las líneas. Mientras en la otra se alistaron Ángel González, Iván Gómez, David Ayala y Lucas “Tití” Rodríguez.



Por otro lado, los defensores se enfocaron en trabajos de 1 versus 1, mientras que los delanteros ensayaron definición.

Cabe destacar que el plantel no descansará y continuará los ensayos en el predio Albirrojo.



Hoy también desde las 9 en el primer turno y a las 17 en el segundo, los futbolistas se reencontrarán para trabajar bajo las órdenes de Zielinski. En tanto, mañana seguirán con la modalidad de doble turno y así cerrarán la primera semana de pretemporada en City Bell.