Preocupación central: Zielinski insiste para reforzar la defensa

De atrás hacia adelante. De esta manera piensa conformar su equipo Ricardo Zielinski. Por dicha razón y de acuerdo a lo que pudo averiguar El Clásico, en Estudiantes de La Plata hay prioridades en el mercado de pases. La contratación de un defensor central está en el primer orden de búsqueda.



Si bien el nuevo cuerpo técnico realizó una evaluación preliminar antes de firmar con el Pincha luego de una semana de pretemporada, para Zielinski las preferencias a la hora de incorporar nuevos jugadores son claras: al menos un zaguero, un mediocampista central y en última instancia, un delantero.



Luego de haber firmado su vínculo con la institución Albirroja, en una de las reuniones con los dirigentes el Ruso expresó que para él hay una prioridad: conseguir un defensor central de experiencia y jerarquía. Un futbolista que refuerce un puesto que le trajo varios dolores de cabeza al anterior entrenador y que terminó de acentuar los errores de la Secretaría Técnica a la hora de salir a buscar jugadores al mercado.



En la nueva lista del departamento de fútbol hay varios candidatos, todos consensuados con el cuerpo técnico, aunque Zielinski tiene a su preferido.



El primer nombre que obsesiona al director es el de Marcos Rojo. También es el sueño de todo el hincha de Estudiantes y de los directivos del Pincha. Tanto es así que Juan Sebastián Verón levantó el teléfono, le pidió que vuelva y hasta le ofreció pagarle el mismo contrato que le ofrece Boca Juniors. No obstante, todo parece indicar que su futuro no estará en el club que lo vio nacer, sino en el Xeneize. El defensor del Manchester United le dio su palabra a Juan Román Riquelme, así que ni bien se desvincule del elenco inglés se convertirá en refuerzo del equipo de Miguel Ángel Russo.



El segundo en la lista es un viejo anhelo, Cristian Lema. El zaguero se encuentra en el Damac FC de Arabia Saudita y sin muchas vueltas estaría dispuesto a resignar dinero para regresar al país y ponerse la camiseta del León.



Por otra parte, aparecen Germán Conti y Alejandro Donatti. El último de los mencionados se encuentra en San Lorenzo y ya recibió el llamado de Estudiantes. Mientras, Conti permanece en el Benfica, pero sin jugar.

La lista negra: un delantero está cerca de irse y Sappa vuelve pero no se queda

Luego del arribo de un nuevo cuerpo técnico los futbolistas de un equipo vuelven a estar a prueba. Algunos que eran primera opción para Gabriel Milito o Leandro Desábato, ahora son prescindibles para Ricardo Zielinski.



En principio, tal cual adelantó El Clásico, el Ruso no quiere un plantel largo. El exentrenador de Atlético Tucumán espera tener un grupo de 25 a 28 jugadores máximo. En este sentido, hay varios que ya saben que inician de atrás en la consideración del nuevo DT y por eso buscan salir del club.



El primero es Daniel Sappa. A partir del regreso de Matías Ibáñez a Patronato, el arquero retornará al Pincha para entrenarse en el Country de City Bell hasta encontrar club.

Lo que parecía un rumor empezó a sonar con mas fuerza en las últimas horas. El golero que se encontraba a préstamo en el elenco de Paraná tenía vínculo hasta junio de este año. Sin embargo, luego de tener pocos partidos en el Patrón, el jugador llegará a un acuerdo y volverá al equipo de La Plata.

No obstante, según pudo averiguar diario Hoy, le buscarán una salida y regresará para irse nuevamente a préstamo.



Por otra parte, si bien se sabe que Estudiantes pretende incorporar un delantero y por eso en los últimos días llamaron a Nicolás Blandi, deberán desprenderse de un atacante del actual plantel. En este sentido, quien tiene más chances de emigrar es Federico González. El exjugador de Tigre tiene contrato hasta junio, pero sabe que no tendrá minutos en el equipo de Zilelinski. La intención de la dirigencia es venderlo, aunque no se descarta que rescinda su vínculo y se vaya con el pase en su poder.