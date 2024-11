Estudiantes con dudas y bajas de cara al choque en Santiago del Estero

No hay tiempo para Estudiantes, que el próximo domingo enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 22 de la Liga Profesional. Con varias bajas y el equipo aún sin definir, Eduardo Domínguez deberá hacer malabares para armar el once inicial. Para este partido, el Pincha tendrá dos cambios obligados: Facundo Rodríguez quedó fuera por lesión, y Santiago Ascacíbar se pierde el encuentro por acumulación de amarillas. Además, queda la incógnita sobre la disponibilidad de Santiago Arzamendia, recientemente convocado a la Selección de Paraguay, y aún no está claro si regresará a tiempo para el cruce. En cuanto al resto de los lesionados, Sebastián Boselli apunta a estar disponible para el próximo partido contra Rosario Central. Santiago Flores sigue en recuperación de una lesión muscular, mientras que Matías Contrera avanza en la última etapa de rehabilitación, aunque todavía no entrena con el grupo.

Además, el cuerpo técnico evaluará en los próximos días a Guido Carrillo, quien sintió una molestia en el sóleo y está en duda para viajar con el equipo. Las opciones para los cambios ya se barajan: Emanuel Dall'Aglio y Federico Fernández pelean por el lugar de Rodríguez en defensa, mientras que Luciano Giménez y Bautista Kociubinski se perfilan como candidatos para suplir a Ascacíbar en el medio. Con todos estos desafíos, Domínguez tendrá que afinar el equipo en los próximos días para estar listo en un partido clave.