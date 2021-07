Estudiantes, con el amistoso a la vista y con González buscando salida

El plantel principal de Estudiantes de La Plata sumó un nuevo día de trabajo esperando lo que será el amistoso de mañana contra Atlético Tucumán en el estadio Jorge Luis Hirschi en horas de la mañana, en lo que será el cierre de los amistosos en esta pretemporada. Mientras tanto, todavía sigue metido en el mercado de pases, donde puede sufrir la baja de Ángel González, que es pretendido por Lanús, y tiene todo encaminado, aunque Ricardo Alberto Zielinski hasta el momento no lo quiere dejar salir.

En ese marco, según a la información a la que accedió El Clásico, el cuerpo técnico liderado por el Ruso quiere un jugador en ese puesto y el nombre que más seduce puertas adentro es el de Lucas Melano, que está actualmente en San Lorenzo pero que no tiene lugar en la consideración del entrenador Paolo Montero, por lo cual el futbolista no ve con malos ojos volver a tener un paso por el elenco Albirrojo. Su llegada solo se daría en caso de que el ex Godoy Cruz salga, por lo cual estas horas son decisivas.

Otro jugador que interesa en este mercado es Andrés Roa, fuentes dirigenciales le confiaron a diario Hoy que el León ofreció 800.000 dólares, más 400.000 en bonus por objetivos para adquirir el 50 por ciento de la ficha.

Hasta el momento no hay acuerdo porque Independiente pretende liberarlo por 1.800.000 dólares netos por el 80 por ciento que tiene del pase del volante, pero la transferencia no está caída y seguirán charlando. Además, hay sondeos por el delantero que quiere el entrenador, aunque no hubo pistas de quién es y Agustín Alayes no pierde las esperanzas en sumar a Matías Pellegrini.

Finalmente, vale señalar que el plantel entrena hoy solamente en turno matutino en las instalaciones de City Bell, y previo al comienzo de las actividades, los futbolistas, cuerpo técnico, cuerpo médico, y el resto de la estructura del fútbol profesional se someterán a nuevos testeos rápidos buscando detectar coronavirus.

En el próximo torneo, con nuevo sponsor

La institución hizo oficial en las últimas horas que Bplay, una plataforma argentina de apuestas deportivas y juegos online, será el nuevo sponsor principal de la entidad. El acuerdo será por un año e incluye la publicidad en el frente de la camiseta del equipo profesional de fútbol masculino, que comenzará a lucir a partir del próximo torneo de la Liga Profesional de Fútbol. Además, estará presente en diferentes espacios de Uno y el Country Club.