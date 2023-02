Estudiantes hizo fútbol en Uno y Mancuso habló en conferencia

La victoria frente a Godoy Cruz ya quedó atrás en el mundo Estudiantes, al menos para el cuerpo técnico y los jugadores, que trabajan sin descanso para mejorar su imagen y poder conseguir el primer triunfo como local en la Liga Profesional. Tras su estadía en Mendoza, el Pincha regresó a City Bell; pero en la jornada de hoy sumó un nuevo ensayo en 1 y 57 con la intención de comenzar a darle forma al equipo para enfrentar el sábado a Sarmiento.

La intención de Balbo fue evaluar algunas alternativas para conformar el mejor once posible pensando en la quinta fecha de la Liga Profesional. Si bien el Verde está atravesando un presente irregular, los equipos dirigidos por Israel Damonte siempre tienen una complejidad extra.

Leonardo Godoy está prácticamente descartado producto del desgarro que lo marginó de los últimos partidos, y por eso Eros Mancuso se mantendrá en la ­formación inicial. Guido Carrillo

se entrenó con normalidad y también sería titular como lo fue ante el Tomba.

Una vez finalizada la práctica, Eros Mancuso habló con la prensa para contar sus sensaciones sobre los minutos que viene sumando en el equipo y el presente del conjunto que dirige Abel Balbo.

Sobre cómo viene siendo su funcionamiento en el equipo, el exjugador de Boca explicó: “El primer partido me sentí un poco más cansado, aparte había estado sin pretemporada y venía de Boca parado. Pero, por suerte, contra Godoy Cruz me fue mejor y estoy contento. Abel me pide primero que sea defensor, que marque, y cuando tenemos la pelota que me sume bien alto”.

Con respecto a lo que fue el parado de la defensa ante Godoy Cruz, Mancuso reveló: “Nos ­enteramos ese día cómo iba a ser, pero tuvimos una buena tarde por suerte para todos los que jugamos. Ojalá que pueda seguir teniendo minutos”.