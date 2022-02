Estudiantes pone primera con la mira puesta en Independiente

De vuelta al ruedo. Luego de las semanas intensas de pretemporada en el Country Club de City Bell, el plantel de Estudiantes de La Plata retomará, desde hoy, la preparación para la competencia regular. A menos de una semana para el debut en la Copa de la Liga Profesional (cuando el equipo dirigido por Ricardo Zielinski enfrente el sábado 21.30 a Independiente de Avellaneda), los futbolistas regresarán hoy a las prácticas tras un fin de semana libre. El elenco albirrojo cerró la pretemporada con el amistoso del viernes ante Argentinos Juniors en City Bell, en lo que fue derrota por 1 a 0 para los titulares.

La buena noticia del encuentro fue que, tanto Gustavo Del Prete como Jorge Rodríguez, finalizaron el ensayo formal de fútbol y podrían estar a disposición del cuerpo técnico para el primer partido del torneo. El interrogante más grande para el entrenador pasa por saber cómo formar el mediocampo para el duelo ante el Rojo. De terminar la semana en buenas condiciones, se sabe que Corcho Rodríguez iría de arranque, en el caso de Del Brete pasaría lo mismo. Por otro lado, la delantera formaría con Mauro Boselli y Leandro Díaz. Fernando Zuqui seguiría de titular, y esperan evaluar durante estos días la condición del recientemente llegado, Jorge Morel. Lo único asegurado para el Ruso es la defensa.

El Pincha saldrá, de no mediar inconvenientes en la semana, con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más. Luego, pelean el puesto por un lugar en el equipo Jorge Morel, Manuel Castro, Matías Pellegrini y Nelson Deossa.

Sin embargo, según pudo saber Hoy, en el cuerpo técnico consideran a Carlo Lattanzio como una de las alternativas en el primer encuentro oficial del año. Además, Matías Pellegrini no pudo terminar el último entrenamiento a la par de sus compañeros y tampoco disputó el amistoso ante Argentinos en City Bell. Al mismo tiempo, con el mercado de pases abierto, esperan cerrar una incorporación más. Se trata de Alan Marinelli, el futbolista de Rosario Central, por quien la Secretaría Técnica avanzó en los últimos días. La llegada de Marinelli podría tener que ver con la no renovación de Castro. El uruguayo aún no arregló su continuidad con el Pincha y su vínculo vence en junio de este año.