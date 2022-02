Rugby: comenzó el Seis Naciones europeo

En la jornada de ayer se puso en marcha el tradicional torneo que reúne a los mejores seis seleccionados del Viejo Continente, y desde el arranque ya hubo sorpresas.

En primer lugar, Escocia le ganó en un ajustado encuentro a Inglaterra por 20 a 17, jugando como local en Edimburgo. Bajo intensa lluvia, el seleccionado del Cardo se quedó por segunda vez consecutiva con la victoria ante la Rosa, gracias a un penal en el último minuto ejecutado por Finn Russell.

Esta edición del torneo demostró desde el principio que no habrá un gran favorito; ya que el último campeón, Gales, sufrió una dura derrota ante Irlanda por 29 a 7, en el debut disputado en Dublín. Con cuatro tries, los irlandeses, muy disciplinados, doblegaron a un equipo galés rejuvenecido y que apenas pudo salvar el honor en el final del partido, con un try de Taine Basham en el minuto 75, que sirvió al menos para maquillar el resultado.

Hoy, desde las 12 horas de Argentina se completará la primera fecha del Seis Naciones en París, cuando Francia reciba al seleccionado de Italia. El partido donde los italianos buscarán cortar una racha de 9 años sin triunfos ante los franceses será transmitido por la señal de Star +.