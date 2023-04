Estudiantes se prepara con lo mejor para visitar al Calamar

"Vamos a ir con lo mejor”: así anticipó Eduardo Domínguez lo que piensa de cara al próximo partido del jueves a las 20.30 ante Platense en Vicente López. Luego del triunfo frente a Talleres de Córdoba en Uno, el técnico albirrojo confesó que no tiene intenciones de cuidar futbolistas pensando en el compromiso por Copa Sudamericana ante el Red Bull Bragantino en Brasil.

“Cuando jugás al alto nivel siempre estás al límite. Si empezamos a cuidar jugadores, descuidamos el torneo local. Vamos a enfrentar a Platense con lo mejor y después pensaremos en Bragantino. No me parece que sea momento de guardar jugadores”, explicó el entrenador respecto a la posibilidad de apostar a la rotación ante los dirigidos por Martín Palermo. No obstante, ante el Calamar el 11 de Estudiantes presentará, como mínimo, una variante: Fernando Zuqui llegó a la quinta amarilla y no podrá estar en el próximo compromiso por el torneo de la Liga Profesional.

Por otra parte, la buena noticia es que llegará descansado al encuentro en Brasil por la tercera jornada del Grupo C del certamen continental. En cuanto a su reemplazante, el nombre estará entre José Sosa, Matías Godoy o una variante en el esquema. En la práctica matutina de ayer, el equipo trabajó con el plantel dividido en dos grupos. Por un lado los que fueron titulares, que realizaron tareas regenerativas, mientras que por el otro efectuaron trabajos con pelota y un ensayo de fútbol en espacios reducidos.

La buena noticia en la práctica fue la de Franco Zapiola, quien comenzó a intensificar movimientos, entrando en el tramo final de la recuperación de su lesión. Si bien Eduardo Domínguez dejó en claro que no considera que sea momento de plantear equipos alternativos, no se descarta alguna otra variante con el objetivo de darle descanso a algún integrante del plantel que pueda llegar cargado desde lo físico. Ellos son los casos con lesiones de Guido Carrillo, por quien aún se espera un parte médico producto de una molestia muscular que sintió en los minutos finales del partido del domingo, y por Zaid Romero, quien recibió un fuerte golpe en uno de sus tobillos y aún tiene dolor en la zona.

Los futbolistas se volverán a reencontrar hoy por la mañana en un entrenamiento a puertas cerradas en la cancha principal del Country de City Bell.