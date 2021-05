Estudiantes sigue poniendo los ojos en el ascenso

Estudiantes de La Plata continúa trabajando en el mercado de pases para intentar seguir agregando herramientas en el primer equipo comandado por Ricardo Alberto Zielinski.



En el marco de esta situación, la Secretaría Técnica está por concretar el arribo de Silvio Alejandro Martínez, un mediocampista de Defensores de Belgrano, elenco que milita en la Primera Nacional. Es otra apuesta del Departamento de Fútbol manejado por Agustín Alayes y Diego Ronderos.



Más allá de los pedidos que realizó el entrenador, los encargados de tomar las decisiones fuertes en las ventanas de transferencia continúan mirando futbolistas que en los papeles no parecen dar la talla de lo que ha pedido el DT, ya que el propio Ruso ha manifestado que pretende jugadores experimentados y de jerarquía en la zona de elaboración y definición, además de la continuidad de Lucas Rodríguez y Federico González.



El salto de su vida



Haciendo un repaso sobre Martínez, el segundo refuerzo que tendrá el elenco albirrojo, tiene 24 años, le gusta jugar como una especie de extremo por la derecha o volante por ese sector, al tiempo que viene teniendo una buena temporada en el Dragón.

En su corta carrera, el categoría 1997 ha jugado en Atlas, Sportivo Barracas y Argentino de Merlo, por lo cual su llegada al Pincha será su primera experiencia en Primera división.

Ramírez dijo que Andújar le dio la bienvenida

Aún no firmó su contrato, pero Ricardo Ramírez recibió una llamada de Mariano Andújar al conocerse la noticia de que es refuerzo de Estudiantes. El futbolista empezará a entrenar el 7 de junio, cuando los jugadores pongan manos a la obra en el comienzo de la pretemporada.



Ramírez comentó: “Con Zielinski todavía no hablé, pero me dio la bienvenida Andújar. Él es un referente”.



Luego agregó: “Estoy muy contento por llegar a Estudiantes, lo manejo con tranquilidad”.

Estévez no será comprado por Spezia

Estudiantes recibió malas noticias durante el fin de semana. En un duro revés trascendió que el club Spezia, de la Serie A de Italia, no hará uso de la opción de compra de Nahuel Estévez, ya que la entidad cambió de dueños y de gerencia deportiva, y no tienen intenciones de quedarse con el mediocampista. En las últimas horas, su representación lo está ofreciendo en distintos clubes europeos, ya que la intención es que siga jugando en Europa.