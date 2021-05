Comienza una semana decisiva para el Lobo

El sábado se dio una nueva reunión entre Leandro Martini, Mariano Messera, Gabriel Perrone, Gabriel Pellegrino y otros dirigentes, ya que las vacaciones para el Lobo están llegando a su fin. Luego de varias semanas donde fueron ofrecidos y buscados muchos futbolistas, se espera que a partir de hoy desde calle 4 se empiece a meter más intensidad en este mercado de pases. De esta manera, se buscará poder concretar alguna incorporación en los próximos días debido a que el próximo lunes 7 de junio comenzará la pretemporada en Abasto.



No solo comienzan los entrenamientos, sino que también la idea de la AFA y Liga Profesional sería empezar el torneo a mitad de julio, por lo que la dupla técnica quiere los refuerzos lo antes posible para una adaptación del plantel, como para que trabajen en la puesta a punto junto a sus compañeros y poder disputar los diferentes amistosos que se jugarán en el marco de la preparación.



Además de las novedades del fin de semana, donde surgieron los interesantes nombres de Cristian Vega y Guillermo Fratta (los cuales son del agrado de Martini y Messera), también sigue en pie la intención que tiene Gimnasia de incorporar a jugadores de Boca o River, que puedan llegar a préstamo o en condición de libre, como sucedió con Marcelo Weigandt que vino a préstamo del Xeneize, o Rodrigo Castillo que llegó libre del Millonario y juega en Reserva.



Al igual que Castillo, quien seguramente haga su primera pretemporada con Primera, fue ofrecido el categoría 2001 Martín Lombardi, quien quedará libre del equipo de Núñez el 30 de junio y Perrone lo conoce de su paso por las inferiores de River. Lombardi es un enganche que firmó contrato a principios del 2020, pero en el último tiempo no jugó mucho en Reserva por lo que no renovará su vínculo.



Por eso mismo, se espera una respuesta por parte del cuerpo técnico acerca del ofrecimiento de este chico, como así también si finalmente irán en búsqueda de un préstamo por Flabián Londoño Bedoya o Luis Vázquez, delanteros de River y Boca respectivamente.

Siguen las obras en el Bosque



Mientras esperan que la empresa Prear entregue los perfiles de columnas y vigas premoldeadas que le dan forma a este nuevo sector de la platea H Nestor Basile, las actividades siguen en el Juan Carmelo Zerillo. Ayer, mediante un video institucional en las redes oficiales del Tripero, se dieron a conocer las construcciones de nuevas escaleras en la parte ya construida de la platea para mejorar los accesos cuando vuelva el público a las canchas.

Dos llamados que tuvieron respuestas contundentes

Como contó diario Hoy al comienzo del mercado de pases, Leandro Martini y Mariano Messera iban a hacer un intento por convencer a Pablo de Blasis, pero la respuesta en su momento fue negativa debido a que por cuestiones familiares busca quedarse un tiempo más en España. Ayer volvió a convertir otro gol en el Cartagena FC de la Segunda división del fútbol español, donde es figura, y la idea del club es ofrecerle una renovación de contrato por dos años.



Además, desde la dirigencia hicieron un tímido intento por Rodrigo Palacio, como sucedió cuando su padrino Roberto Depiteri fue mánager, porque el delantero anunció que no seguirá en Bologna. Sin embargo, la respuesta del nacido en Bahía Blanca fue contundente y afirmó que no piensa volver al país. Banfield, club donde se lució, también lo llamó y recibió la misma expresión.