Estudiantes: sin refuerzos pero con gestiones, arranca el Ruso

La Copa Maradona formará parte de una pesadilla que Estudiantes no querrá volver a experimentar, motivo por el cual esta tarde arrancará una nueva era con Ricardo “El Ruso” Zielinski como entrenador.



Tal como anticipó este diario, durante el fin de semana, una gran parte del cuerpo técnico se instaló en el predio de City Bell, en donde a partir de las 17 el Ruso ocupará el lugar del Chavo Desábato.



Para esta primera práctica, no se descarta una importante depuración del plantel, ya que varios jugadores no serán tenidos en cuenta y formarán parte de un grupo especial que podría terminar entrenando con la Reserva.



El nuevo entrenador pretende trabajar con un grupo que no supere los 30 profesionales, por lo que Mauro Díaz, Manuel Castro, Facundo Mura, Iván Erquiaga y Enzo Kalinski tendrán una charla con el nuevo cuerpo técnico para definir sus condiciones dentro del equipo.



Si bien no habrá caras nuevas en el primer entrenamiento, esta semana llegaría el primero de los tres refuerzos que pidió como prioridad el entrenador: un defensor central, un volante de creación y un delantero.



La práctica comenzará a las 17 en la cancha número 1 del Country y aquellos socios que concurran al predio para disfrutar de la pileta podrán observar los movimientos a la distancia desde la cancha de fútbol 5 del Country.