Estudiantes suma tres partidos sin ganar

Hace un tiempo que Estudiantes de La Plata venía de tener campeonatos irregulares con ciclos cortos de sus entrenadores, y con la llegada de Ricardo Zielinski al banco de suplentes parecía haber encontrado el rumbo. En el comienzo del torneo, el Pincha se llevó una importante victoria contra River en el estadio Jorge Luis Hirschi y en la fecha siguiente, logró su segundo triunfo al hilo ante Godoy Cruz en Mendoza.



Con el envión que generó la victoria ante el Tomba, al fin de semana siguiente debía recibir a un irregular Racing en 1 y 57, pero el equipo del Ruso empató sin goles y ni el funcionamiento ni el resultado conseguido logró convencer. Se esperaba un poco más frente a la Academia, que venía de jugar mal y hasta la continuidad de Pizzi era una duda.



Como una especie de revancha y ante un pálido Arsenal, en la cuarta golearía al Viaducto por 5 a 0 como visitante y comenzaba a ilusionarse, pero eso no duraría mucho. Luego, el León debía dar la talla contra Colón, puntero de su zona y competidor directo para clasificar a la próxima instancia. Sin embargo, y con un Luis Miguel Rodríguez en su máximo nivel, el Sabalero se llevó los tres puntos de La Plata y se escapó para continuar como líder.



Ante el cachetazo que le dio el equipo santafesino y como venían siendo las cosas, en la jornada siguiente se esperaba otro cambio de imagen. En dicha oportunidad, Estudiantes debía viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba, otro de los mejores de la Copa de la Liga Profesional y competidor directo.

Fue empate y con los resultados de los otros equipos, al Albirrojo le comían los talones en la tabla de posiciones. Banfield y Racing ganaban sus partidos y se acercaban cada vez más.



En horas de la tarde de ayer, se venía otro compromiso para no perderles más pisada a los de arriba. Ante un San Lorenzo con turbulencias, cayó como local y con este resultado bajó drásticamente al sexto lugar de la tabla para no formar más parte de los puestos de clasificación. Cabe destacar que el Cuervo venía de perder contra Aldosivi en el torneo y de quedar eliminado de la Copa Argentina con Defensa y Justicia.



A dos fechas del clásico



Ante esta situación un tanto irregular en cuanto a los resultados conseguidos, en dos fechas el conjunto de Zielinski tendrá que recibir a Gimnasia. De todos modos, previo al clásico frente al Lobo tendrá dos desafíos importantes: contra el Taladro en el estadio Florencio Sola y frente al Aldosivi de Fernando Gago.



Los próximos dos compromisos serán claves para recortar puntos e intentar seguir en la lucha para meterse en la próxima etapa. El Taladro, que es el próximo rival, está tercero y no querrá dar ventajas para seguir en buena racha en el certamen.

El Pincha y una deuda pendiente en Uno

Con el arribo de Ricardo Zielinski al banco de suplentes, Estudiantes parecía haber encontrado el camino, pero sin embargo todavía hay una estadística pendiente. Desde el arribo del ex Atlético Tucumán, no ha podido ser tan fuerte en condición de local y solo acumula una victoria en Uno, que fue ante River en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.



En este sentido, empató sin goles frente a un pobre Racing y perdió contra Colón de Santa Fe hace dos semanas. Ayer, volvió a caer con San Lorenzo en el estadio Jorge Luis Hirschi y los resultados conseguidos por el León como local siguen siendo bastante irregulares.