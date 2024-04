Estudiantes tendrá que hacer cambios para enfrentar a Boca

Cambió el chip y quedó concentrado en City Bell. Luego de la agónica victoria y remontada frente a The Strongest por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América, el plantel profesional de Estudiantes de La Plata no fue liberado y quedó concentrado en el Country Club de cara al partido de mañana frente a Boca.

El encuentro correspondiente a la fecha 11 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional que fue suspendido cuando transcurrían 17 minutos de la primera parte por el dramático episodio que sufrió el jugador albirrojo, Javier Altamirano, se completará este viernes desde las 19.30hs. El mismo se jugará en dos tiempos, uno de 32 minutos y otro de 31, y los equipos pueden poner formaciones completamente distintas a las que se encontraban en el campo en el momento de la suspensión, si es que así lo quisieran.

No será un mero compromiso que cumplirán ambos equipos, sino que puede significar la clasificación o no de ambos a los cuarto de final del certamen doméstico. En esa línea, y si bien el entrenador Eduardo Domínguez quisiera apostar a los mismos 11 que enfrentaron al conjunto boliviano por la copa internacional, cabe recordar que ni Thiago Palacios ni Bautista Kociubinski podrán estar a disposición del cuerpo técnico por las suspensiones que sufrieron la fecha anterior a las 11 ante Sarmiento en Junín. Además, se confirmó la lesión muscular de otro titular y el DT estará obligado a meter mano. Se trata de Federico Fernández, quien ayer debió salir reemplazado en el entretiempo por una molestia, que horas más tardes y posteriores estudios, se confirmó que era un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. El zaguero central, que había descansado ante Central Córdoba de Santiago del Estero pero disputó el compromiso copero del martes, estará afuera de las canchas por lo menos 21 días.

El Pincha no podrá contar con él ni para mañana, ni tampoco para la última fecha de la Copa de la Liga el martes que viene frente a Lanús en la Fortaleza. Su participación en el equipo en el certamen doméstico dependerá de si Estudiantes clasifica o no a los cuartos de final. En tanto para la Libertadores podría volver para el compromiso frente a Gremio del martes 23 de abril en Uno.

En su lugar entraría Luciano Lollo, que lo reemplazó frente al Ferroviario la fecha pasada. Al mismo tiempo, Alexis Manyoma o Mauro Méndez podrían meterse en el 11 inicial por el expulsado Palacios.

La Reserva de Schunke rescató un empate ante Lanús

La Reserva de Estudiantes perdía 2-0 ante Lanús y sobre el final logró un empate agónico para mantenerse en lo más alto. En un verdadero partidazo por la Copa Proyección, el Pincha rescató un punto de visitante en un encuentro en donde lo perdía sobre los 20 minutos del primer tiempo ya por 2-0.

El elenco conducido por Schunke jugó con Iacovich; Gómez, Dall'Aglio, Pierani, Pereyra; Atum, Amondarain, N. Benedetti, Landriel; Sagües Barreiro y Pérez. A los dos minutos ya estaba sufriendo, culpa del gol de Valdéz Chamorro. A los 20, Gerez anotaba el 2-0. Basualdo, que entró a los 15 minutos del complemento, marcó sobre los 30 luego de un rebote. Y Benedetti anotó un golazo tras un córner en lo que era una de las últimas jugadas del partido, y tiempo después vio la tarjeta roja.