Estudiantes viaja con lo mejor a Rosario

Con dos bajas importantes y con la necesidad de sumar. Eduardo Domínguez ya sabe que no podrá contar con dos futbolistas claves en la conformación de su equipo: José Ernesto Sosa será baja durante cerca de tres semanas luego de que el cuerpo médico confirmó este domingo un desgarro para el mediocampista, una lesión muscular de grado 2 en el bíceps derecho. El santafesino salió en el segundo tiempo del partido ante Oriente Petrolero y no estuvo considerado para el match del sábado ante Central Córdoba de Santiago del Estero (1 a 1 en La Plata). La misma suerte corre Leonardo Godoy, el otro jugador que aún se está recuperando de una lesión muscular grado 2 en el bíceps de la pierna derecha y, si bien le quedan menos días para regresar a las canchas, no estará a disposición del cuerpo técnico para el compromiso de mañana ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Desde las 18, el Pincha visita al Canalla de Miguel Ángel Ruso en el marco de la vigésimo tercera fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol y en medio de una seguidilla importante de partidos definitorios entre torneo local y Copa Sudamericana. Después del duelo ante los rosarinos, el sábado siguiente es local ante la Academia y después viajará a Ecuador (el martes 11 enfrenta a Barcelona por la ida de los playoffs de la Sudamericana). En el regreso deberá visitar a River en el Monumental, seguramente el sábado 15, mientras que el martes 18 jugará en La Plata la revancha con Barcelona.

Por otro lado, la dirigencia del Pincha busca reprogramar la fecha que estaba en un borrador para jugar los 16vos de final de la Copa Argentina. El duelo ante All Boys se iba a jugar el miércoles 26 de este mes en Quilmes, aunque teniendo en cuenta la gran cantidad de compromisos que tiene el Pincha, la idea es pasarlo para más adelante. En cuanto al equipo para mañana, el cuerpo técnico no dio indicios en la práctica matutina de ayer, aunque viajaría con mayoría de titulares. El plantel profesional tendrá hoy el último entrenamiento antes de viajar por la tarde hacia la ciudad rosarina.