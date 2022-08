Estudiantes vuela a Brasil con la ilusión intacta

Reforzado, con una vuelta im­portante, pero con una baja sensible. Así se prepara Estudiantes para afrontar el primer capítulo de una serie trascendental para la vida del club en la Copa Libertadores. Mañana, desde las 21.30 en la Arena da Baixada de Curitiba, Athle­tico Paranaense recibirá al equipo de Ricardo Zielinski por el primer encuentro de los cuartos de final del certamen continental. Pese al mal presente futbolístico y con resultados adversos en el ­torneo local, el plantel no pierde la esperanza y sabe que en la Copa el chip cambia.

La delegación albirroja se reencontrará hoy por la mañana, desde las 7.30, para luego subirse al micro que los trasladará hacia el aeropuerto Jorge Newbery, y por último tomarse el avión rumbo a Curitiba. Allí, el plantel se hospedará en el hotel NH de la ciudad carioca y se entrenará por la tarde para terminar de definir las jugadas de balón detenido.

Si bien el equipo no está confirmado, aunque en principio sería la base del que viene de igualar 0-0 ante Banfield, la lista de concentrados para el viaje de hoy a Brasil tiene varias novedades. La primera, ya conocida, que tiene que ver con la incorporación por primera vez para Nehuén Paz. El defensor que llegó para esta serie de cuartos de final de la Copa ocupará un lugar en el banco de suplentes.

La segunda, y muy buena noticia, refiere al regreso a la nómina del goleador Mauro Boselli. A más de un mes de su lesión en la fascia plantal del pie derecho, el delantero se sube al avión para integrar la lista de jugadores disponibles para jugar ante Paranaense. No obstante, la idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo si el partido no lo pide.

Mientras que la tercera novedad tiene que ver con una lesión. Leandro Díaz, quien iba a ser titular en el encuentro de mañana junto a Pablo Piatti, sufrió una distensión grado 1 en el isquiotibial derecho y será baja para enfrentar al elenco carioca. De esta forma, el uruguayo Mauro Méndez será quien lo reemplace en el ataque.