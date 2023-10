Estudiantes y el día después del clásico

Un punto y seguido. El empate entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia dejó conformes a muy pocos. No solo por el pobre espectáculo deportivo y las escasas situaciones de gol para romper con el cero, sino también por sus aspiraciones en la tabla anual. El Pincha peleando por ingresar a la próxima Copa Libertadores del 2024 y el Lobo tratando de escaparle al descenso. Fue un 0-0 pálido en el estadio Jorge Luis Hirschi que obliga de ahora en más al equipo de Eduardo Domínguez a ganar lo que se le viene en el horizonte más cercano: Godoy Cruz de Mendoza por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

En ese sentido, el plantel profesional retomará recién hoy los entrenamientos en el Country Club de City Bell, habida cuenta que durante la jornada de ayer los futbolistas tuvieron el día libre para estar con sus familias y descansar después de una fecha de mucho nervio, presión y tensión ante el clásico rival. El próximo partido será el próximo sábado 7 de octubre a partir de las 19 en el Estadio Jorge Luis Hirschi. En ese sentido, al equipo del Barba solo le sirve ganar para acomodarse en la parte superior de la tabla anual y, al mismo tiempo también, ganarse un boleto a los cuartos de final del actual certamen doméstico para intentar pelear por un título.

Vale recordar que el torneo se divide en dos fases, en primera instancia la fase regular, la cual divide a los 28 equipos de primera división en dos zonas (A Y B), en la que se enfrentan unos y otros de los respectivos grupos, con una fecha de interzonales y finalmente con una fase de eliminación directa que comienza a partir de los cuartos de final. Los ocho mejores del certamen se clasifican por medio de sus zonas, los cuatro mejores de cada una y luego chocan el primero del Grupo A contra el cuarto del Grupo B y así sucesivamente. Todos los duelos de eliminación son en cancha neutral. Luego los ganadores pasan a semifinales y por último la final. Por último, el campeón obtendrá un boleto al máximo torneo continental: la Copa Libertadores de América 2024.

En lo que respecta al probable equipo para el próximo sábado recibir al Tomba mendocino, el entrenador recién empezará mañana a planificarlo. En esa línea restará saber cómo terminó Javier Altamirano. El chileno sería una baja, tras lo que pareció el domingo ser una lesión muscular, la cual se confirmará luego de los estudios que le realizarán al volante.

Boselli y Domínguez fueron autocríticos con el juego del equipo

Pensando en lo que se viene y con miras a mejorar de cara al partido del próximo sábado frente a Godoy Cruz de Mendoza, Eduardo Domínguez y Mauro Boselli dialogaron con la prensa y se mostraron muy autocríticos con el rendimiento de su equipo.

“Nos falta en los tres cuartos de cancha para adelante terminar mejor la jugada, encontrar ese pase que pide Eduardo para poder finalizar bien. Estaban muy cerrados atrás y nos costó”, afirmó el delantero de 37 años. Además, explicó: “Es lógico, lo esperábamos. Un punto para ellos es muy bueno, para nosotros no. La realidad es que no supimos entrarles y hay que seguir trabajando, no queda otra”.

Por si esto fuera poco, el entrenador albirrojo tampoco se quedó atrás y detalló: “La sensación es de bronca porque no pudimos resolverlo, dependía de nosotros y no supimos. Nos faltó paciencia para circular la pelota en campo rival, llegábamos a los laterales y no jugábamos con los delanteros y volvíamos para atrás”.

Por último, cerró: “El hincha sigue con la confianza en este equipo y sabe que puede dar más, y nosotros también lo sabemos. Defensivamente nos estamos comportando muy bien, no estamos recibiendo remates al arco, pero no tenemos que conformarnos con una sola parte, hay que seguir creciendo todavía. El empate no sirve. Necesitábamos sumar para la tabla de copas y para posicionarnos mejor en el grupo. Tenemos tiempo de trabajo en la semana, el sábado volvemos a jugar y hay que volver a sumar de a tres ante nuestra gente”.