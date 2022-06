Etoile de Epinal “brilló” y le ganó por el hocico a Ubica

Por GALOPÓN

Ayer, arrancando el mes del invierno, hubo actividad en el teatro del turf del Barrio Hipódromo con 14 carreras en la cartelera de una tarde agradable para los espectáculos al aire libre.

El sexto turno fue ocupado por el Especial Kalabana (1.400 mts.), reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras de tres o más carreras. Asistencia perfecta por lo que las nueve anotadas disputaron los 600.000 pesos de recompensa que le esperaban a la vencedora.

Neta favorita en las apuestas resultó American Charity, pero trasladado el pleito a la pista, sí bien fue protagonista en todo el desarrollo, en los metros definitorios se vio rebasada por la sorprendente Etoile de Epinal y Ubica, respectivamente, que cruzaron el disco separadas por el hocico y medio pescuezo, en un final intenso.

De esta forma, la pupila del entrenador “Beto” Piana logró el quinto éxito de una extensa campaña, aprovechando un desarrollo que se le hizo a su medida, para moverse tal su característica, de menor a mayor. En tanto, American Charity superada la reprise se merece una revancha.

La ganadora abonó el dividendo de $16.50 por boleto que con el incremento fue de $25.85 y empleó el registro de 1m23s 79/100 para los 1.400 metros de pista normal.

Ordenada la suelta, Ubica salió a beber vientos y ya en el pique le sacó ventaja a Joy Mirenla, quedando detrás American Charity, Ciudad Deseada, Etoile de Epinal y el resto. Así, descontaron los primeros 400 metros de competencia, con Joy Mirenla que pasó al frente pero muy asediada por la favorita que le puso el cuchillo al cuello. En tanto en la persecución corrían cerca Ubica y Fy Spree, por delante de Ciudad Deseada y Would You Like, con Etoile de Epinal mejorando por el lado de los palos.

De esa forma completaron el recorrido del opuesto y se zambulleron en el codo de la calle 41, con una franca lucha adelante entre Joy Mirenla y American Charity que no le aflojaba ni un “tranco de pollo”. Mientras tanto, Ubica corría por afuera y ya buscaban posicionarse por adentro Etoile de Epinal teniendo a su costado a Ciudad Deseada.

Dichas posiciones no variaron en el recorrido de toda la elipse y ni bien entraron al derecho para enfilar hacia la definición, American Charity apareció en un primer plano relegando a Joy Mirenla, pero desde el fondo venían pidiendo cancha Ubica, por afuera, y Etoile de Epinal, que Aníbal Cabrera embaló temerariamente por el medio. En los metros postreros se juntaron las tres competidoras en un final incierto. El disco la sorprendió a Etoile de Epinal con el hocico de ventaja sobre Ubica, mientras American Charity quedaba medio pescuezo detrás. De esa forma se completó el podio, las tres muy separadas del resto de las rivales.

Por último, la ganadora empleó los siguientes parciales: 24s 22/100 para los primeros 400 metros; 47s 06/100 para los 800 metros y 1m11s 801/100 para los 1.200 mts.