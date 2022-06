Messi es más grande que Pelé

Lio Messi se consagró campeón de la Finalissima y conquistó el título numero 38 por lo que superó por uno al Rey Pelé y se encuentra a tan solo 4 títulos de Dani Alves, el jugador con más títulos en la historia.

En total, Messi suma 34 trofeos con el Barcelona, 3 con la selección Argentina y uno con el PSG. Si bien podría sumar 40, el mundial sub 20 no se contabiliza al igual que la Supercopa de España 2005 donde el argentino no jugó.

El astro argentino consiguió 10 ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 4 Liga de Campeones, 3 Mundiales de clubes de FIFA y 3 Supercopas de Europa, un oro olímpico, la Copa América y la Finalissima y con el PSG solo la Liga Francesa.