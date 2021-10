Expressive Smart se tomó de un trago a Scotch and Soda

Expressive Smart, a los 7 años de edad, demostró ayer en la pista del teatro del turf del barrio Hipódromo que todavía le queda mucho hilo en el carretel. De uno a otro extremo y sin dejar ninguna duda en su desplazamiento les hizo pasar vergüenza a caballos más jóvenes. Venía de sendos segundos lugares en clásicos locales de GIII y la tercera fue la vencida. En la víspera saltó a la cancha –donde se ven los pingos- y utilizando una sola marcha se los trajo a la rastra a sus rivales para así alzarse con el Clásico “Jockey Club de Venezuela” (L-1.400mts.) precediendo a rivales clasudos como el creído Scotch and Soda y el reprisanteThisWay.

El ganador, un descendiente de Expressive Halo, abonó un dividendo de $1,60 por boleto, empleando el muy buen registro de 1m 22s 87/100 para los 1.400 metros sobre pista normal.

En un lote de cinco ejemplares, ya que dejaron en blanco el compromiso Linate Y Guapo Yo, todos corrían con fundamentada chance –por cartilla- para tener acceso a la victoria. Pero trasladado el pleito a la pista, Expressive Smart respondió al plebiscito de la mayoría derrotando por dos largos y medio al creído Scotch and Sondaa. Mientras, a medio cuerpo,ThisWay completó el podio.

En la suelta y formalizada la carrera, Expressive Smart les dejaba en claro a sus rivales cuáles eran sus intenciones, ya que decididamente tomó el comando del lote. Le sacó un cuerpo de luz a Quil Hero, quedando cerca ThisWay y Scotch and Soda, mientras que León Valiente cerraba la marcha desconectado, producto de una mala largada. Descontados los 400 metros iniciales el favorito estiró a largo y medio la ventaja sobre Quil Hero, precediendo a ThisWay, mientras que a medio cuerpo por los palos quedaba Scotch and Soda. Vertiginosamente, se zambulleron en el codo de la calle 41 con el caballo correntino manteniendo la ventaja sobre Quil Hero, mientras este veía igualada su línea por ThisWay que por afuera aparecía como una amenaza, al igual que Scotch and Soda.

Pisaron el derecho y cuando se esperaba un final luchado, el puntero terminó con las ilusiones de sus rivales porque con lujosa acción se escapó rumbo al disco. Por los 150 metros finales amagó Scotch and Soda, pero solo le sirvió para escoltar a Expressive Smart al momento de cruzar el disco. Tercero, ThisWay completó el podio. Después arribaron Quil Hero y León Valiente, que nunca abandonó el último lugar.

El ganador empleó los siguientes parciales: 23s 34/100 para los 400 metros; 46s 11/100 para los 800 metros y 1m.10s 37/100 para los 1.200 metros.

Espressive Smart, de esta forma, logró el séptimo éxito de su dilatada campaña, siendo entrenado en Corrientes por la cuidadora María Alvarez.

Por último, Marcos Fiel, allegado al ejemplar ganador confirmó a este multimedios en exclusiva que el mismo correrá en el Gran Premio “Joaquín V.González” (GI-1.600 mts.) a disputarse el próximo 19 de noviembre.