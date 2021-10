Estudiantes define el equipo en Uno

Tras el tropezón en Florencio Varela frente a Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata trabaja en busca de la recuperación, pensando en el partido del próximo miércoles a las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi, cuando enfrente a Atlético Tucumán. Si bien el último fin de semana Ricardo Zielinski tuvo varias bajas y las pagó caro, el rendimiento del equipo fue de los peores en el campeonato y deberá mejorar considerablemente si quiere continuar en los puestos de vanguardia en el campeonato.

En este sentido, el entrenador Albirrojo dejó en claro en la conferencia de prensa pospartido con el Halcón que el Pincha no tuvo una buena noche y fue autocrítico: “No soy de poner excusas, excepto 25 o 30 minutos del segundo tiempo, no tuvimos un buen desarrollo del encuentro. Nos faltaron tres jugadores importantes, pero el equipo en líneas generales no estuvo fino. No fue una buena noche para nosotros”. Además, agregó: “Nos superaron, no encontramos nunca el partido”. Ahora, con el Decano en el horizonte cercano, el plantel se entrenó ayer en el Country Club de City Bell y lo volverá a hacer hoy, pero en el estadio de Uno.

La buena noticia para el Ruso es que, de no mediar inconvenientes, tendrá dos retornos esperados al equipo y una duda significativa en el medio. En primer lugar, Manuel Castro, quien arrastraba un esguince en uno de sus tobillos, y Agustín Rogel, que tenía una sobrecarga muscular, regresarían al 11 inicial luego de estar ausentes en el último compromiso ante el elenco de Sebastián Beccacece. Mientras que por otro lado, aún resta saber si Jorge Rodríguez podrá estar a disposición para el miércoles. Corcho arrastra una lesión muscular y se perdería algunos partidos más. Por esta razón, Bautista Kociubinski continuaría en el mediocampo junto a Fernando Zuqui y Juan Manuel Sánchez Miño, mientras que para los ingresos de los uruguayos Rogel y Castro, saldrían Fernando Tobio y Jaime Ayoví.

De esta manera, el equipo para recibir al Decano sería con: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Nicolás Pasquini; Bautista Kociubinski, Fernando Zuqui, Sánchez Miño; Manuel Castro, Gustavo Del Prete y Matías Pellegrini.

¿Cómo quedó parado el Pincha de cara a sus objetivos?

Si bien la derrota frente a Defensa y Justicia dolió, porque terminó con la racha de seis partidos sin perder y no le permitió sumarse a la pelea por el campeonato, la igualdad de Lanús en el clásico del sábado y las derrotas de Independiente de Avellaneda y Talleres de Córdoba dejan a los de Ricardo Zielinski cerca en la zona de copas internacionales.

El objetivo del plantel profesional esta temporada es claro: ingresar a una Copa. Hoy, el León está sexto en la tabla anual a un punto de Boca, el último que estaría ingresando a la Libertadores 2022. Es por eso que la decimosexta fecha pudo ser peor. No obstante, debe empezar a ganar para no alejarse.

Sigue el canje de entradas

Luego de lo que fue el sábado y ayer de canje, en la jornada de hoy ya está disponible una nueva tanda de generales para los socios y socias de Estudiantes.

Para el segundo encuentro de local, el cual se dará el próximo miércoles a las 19 ante Atlético Tucumán, los socios que acumulen entre 700 y 1.989 puntos podrán asegurarse su entrada general; en cambio, para los socios del interior será liberado.