¿Un jeque viene por el Lobo?

Ayer se hizo viral en diferentes redes sociales un tuit donde se afirmaba que Mohamed bin Salmán, nuevo dueño del Newcastle de Inglaterra y principal heredero de Arabia Saudita, tenía nuevos objetivos para invertir en el fútbol mundial y que tendría dos objetivos en Europa y otros dos en América del Sur. En el caso del Viejo Continente, la idea del jeque sería negociar por el Inter de Milán que ya está en manos de un joven chino, mientras que el otro equipo sería Olympique de Marsella de Francia, que es parte de un empresario estadounidense.

En Sudamérica es donde entra en juego Gimnasia, ya que en esta noticia que circula por redes sociales afirman que los equipos del continente serían el Lobo y Cruzeiro de Brasil, que se encuentra en la B. Lo cierto es que no hay ninguna información que sustente esta información salida de un tuit, sumado a que en el fútbol argentino no se permiten las sociedad anónimas, por lo que no podría suceder que alguien compre un club ya que son organizaciones sin fines de lucro.

Sin embargo, eso sirvió para que varios hinchas Triperos jueguen en redes sociales sobre qué pasaría en el caso de que un multimillonario compre al Mens Sana y lo que se podría hacer con los petrodólares.