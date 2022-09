Falleció Carlos Pairetti a los 86 años

El turismo carretera está de luto: falleció el ex piloto Carlos Pairetti luego de afrontar varios problemas y deficiencias pulmonares y cardíacas en los últimos meses y que empeoró en el fin de semana.

El histórico campeón del TC de 1968 con el mítico Trueno Naranja estaba internado nosocomio de Pergamino. Sufrió una neumonía bilateral que originó el agravamiento de su estado hace aproximadamente un mes y tiempo atrás había superado un ACV, del que pudo recuperarse

Pairetti logró 22 victorias en el TC con cuatro marcas diferentes: Chevrolet, Ford, Dodge y Volvo. Además de los autos se dio el lujo de participar en una película con Sandro: “En 1970 participé en Siempre te amaré, donde lo doblé a Sandro, quien interpretó a un piloto. Pero él se enganchó mucho, le gustaba la velocidad y hasta llegó a manejar el auto de carrera, un sport prototipo y lo terminó volcando en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia. Me hice muy amigo de Sandro y él me dio tanta manija que me terminé enganchando con la actuación. Fue culpa suya (risas). El director de esa película era Leo Fleider y él me ofreció hacer “Piloto de pruebas”. Allí hacía de mí mismo. También lo doblé a Ricardo Bauleo, quien era mi hermano en el film”, había expresado en Infobae.

Pasó por la Fórmula 3 Europea e Indy Car en Rafaela, corrió el Mundial de Marcas de Sport Prototipo (con Ferrari y Alfa Romeo) e intentó correr el 500 millas de Indianápolis en 1970.

Sus restos serán velados en el Museo del Automovilismo, España y Risso de la ciudad de Arrecifes tal como él mismo lo había pedido, entre las 15 y las 18 hs.