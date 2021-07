Fernanda Russo no alcanzó la clasificación a la final de tiro

Este viernes por la noche, Fernanda Russo participó en la modalidad carabina de aire comprimido a 10 metros y en la ronda clasificatoria se posicionó en la 40° posición y no llegó a clasificar para la final de la competencia.

En dicha participación, la argentina llegó a sumar 618.9 puntos con un promedio de 10.315 sobre una puntería determinada tras 6 rondas con 10 tiros cada una.

"Esperaba mucho más, me pesó el comienzo y en la primera serie me pegó el cimbronazo de los Juegos Olímpicos. La pelee hasta el final y dejé todo, me saqué las ganas de ser olímpica por segunda vez", destacó tras la participación.

Cabe destacar, la joven durante su participación en los Juegos Panamericanos 2015 de Canadá tuvo una medalla de plata. También, en los Panamericanos de Lima obtuvo la medalla de bronce.