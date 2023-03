Fin de la novela: Balbo firmó la rescisión

El ciclo de Abel Balbo finalizó hace una semana luego de lo que fue la derrota de Estudiantes en Santa Fe ante Unión. Ayer, una semana más tarde de su salida, se terminó de concretar la rescisión de su vínculo que lo ligaba al club hasta diciembre de 2023.

Desde el entorno del DT manifestaron que el arreglo entre las partes, del cual no trascendieron números exactos, contemplaba que el club le pagara la mitad de lo que restaba de contrato, es decir, cinco de los diez meses de vínculo que tenían hasta diciembre. Sin embargo, la dirigencia del Pincha no accedió y le comunicó al entrenador que no iban a abonar esa cantidad de dinero, entendiendo también que el club pagó una cláusula de 800.000 dólares para que se convirtiera en DT albirrojo.

En ese contexto, durante la jornada de ayer por la tarde se concretó en una escribanía de la ciudad la firma de la rescisión del vínculo contractual del técnico que pasó con pena y sin gloria por el Pincha. Estudiantes deberá abonarle una suma equivalente a tres meses de contrato a Balbo y al mismo tiempo deberá pagarles a los empleados del cuerpo técnico, entre ellos Julio Lamas. En este sentido, ahora el entrenador quedó legalmente desvinculado y se cierra definitivamente un ciclo que decepcionó a propios y extraños.

En otro orden de situaciones, los referentes hablaron el domingo en la cancha y luego en los micrófonos. Si bien no se refirieron a la salida de Balbo, dejaron varios mensajes entre líneas. Primero Andújar expre­só que el cambio de entrenador “nos trajo buena energía”; más tarde Ascacibar destacó que con Domínguez “se trabajó mucho en la semana, el nuevo DT le puso su impronta, hoy se demostraron las ganas de todos y estamos contentos por el resultado”. Y, por último, Boselli destacó que el nuevo DT “nos entiende porque jugó hasta hace poco y sabe cuándo estamos contentos, cuándo estamos enojados, cuándo hay que apretarnos un poquito más y cuándo un poquito menos. Tiene las ideas muy claras”.